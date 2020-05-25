Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми

Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной и крошечными дочками Этель и Кларой находятся на даче. Именно там с женой и детьми прославленного актера случилось несчастье.

Ирина и Эммануил Виторган, как и все, находятся в самоизоляции. Пандемия коронавируса заставила пару отправиться на дачу. Разумеется, вместе с ними на карантине и их двое детей: двухлетняя Этель и маленькая Клара, которой нет и года. Даже за городом Эммануил Виторган не забывает о занятиях спортом. У прославленного артиста есть беговая дорожка, по которой, правда, тот не бегает, но зато бодро шагает.

Так, актер обнародовал видео, где запечатлен на этом тренажере. Рядом примостилась супруга Ирина с двумя дочками. Женщина расположилась на подвесных плетеных качелях. Девочки же оказались по сторонам от нее: Этель сидела с одного бока, а крошеная Клара – с другого.

В какой-то момент качели не выдержали, и Ирина с дочками оказались на земле. На этом видео резко оборвалось. "Не беспокойтесь, все ХОРОШО! Насмеялись...!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщается в подписи к публикации.

Поклонники вздохнули с облегчением и выразили радость, что несчастный случай так благополучно закончился. "Слава Богу, Ирочка, что ты написала заранее, что все хорошо!!!! А то бы я тебе сразу звонить начала от испуга!!!" – призналась актриса Оксана Сташенко. По словам Ирины Млодик, в магазине им обещали, будто качели могут выдержать максимальную нагрузку в 150 килограммов.

Впрочем, не исключено, что не выдержали не сами качели, а крепления. Напомним, Эммануил Виторган стал отцом четвертого ребенка, дочери Клары, в 2019 году. Народный артист признался, что впервые за много лет почувствовал себя счастливым. "Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж – более ста. Но разве это важно? Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем", – заключил популярный актер. Отметим, что супруга Ирина младше артиста на 22 года.