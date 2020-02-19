"Настрогавший детей" Виторган не вылезает со съемочных площадок

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Среда
19 февраля
Лента новостей
14:19
"Мерзость!": Собчак показала домашнее видео с мужиком и кожаным диваном
14:13
Бойкие "старушки" осаждают Тиндер
13:55
"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну
13:50
Волочковой дали под дых за демонстрацию маленькой головки
13:47
В подмосковном лесу нашли гору костей
13:47
Знали с самого начала: шокирующее откровение о катастрофе малайзийского Boeing
13:38
Поргина изощренно отомстила плевавшему на Караченцова Боярскому
13:37
Голливудские звезды нашли способ омоложения
13:19
Антонов в день 75-летия раскрыл интимные подробности любовных связей
13:04
Гоген Солнцев заявил о готовности к крайним мерам ради дочери Любови Успенской
13:02
Ошарашенный Панайотов выясняет связанные со смертью Началовой обстоятельства
13:00
Попался на взятке за скафандр: майор Минобороны заплатит огромный штраф
12:40
Россиян предупредили о нашествии кровожадных пьяных гусениц
12:37
"Мне стало страшно": японский врач пришел в ужас от больных коронавирусом
12:24
В России хотят запретить музыку и видео в транспорте
12:23
"Позорище": украинцы лишились покоя из-за поступка Путина
12:20
"Прикрывается веником": Ургант жестко влепил скандалистке Волочковой в бане
12:02
В Москве зафиксировали самую теплую февральскую погоду в истории
12:01
Взрослый сын-рэпер стесняется родства с Аликой Смеховой
11:28
Молодой сын Кати Семеновой на грани смерти после инсульта
11:27
Малышева предложила странный способ борьбы с коронавирусом
11:27
"Вспыхнет с новой силой": найдено страшное пророчество Ванги о коронавирусе
11:06
Многолетний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге
10:55
Судзиловская рассказала о жестком сексе на съемках
10:42
В каких россиян "целятся" хакеры и как от них защититься
10:24
"Слава богу, выскочила": известный артист об уходе Пугачевой
10:18
"Лицемерие зашкаливает": друг высмеял близкие отношения Степаненко и дочери Петросяна
10:16
Зеленский пообещал бегущим от коронавируса украинцам роскошные особняки
10:15
Артистка сыграла на скрипке во время операции на мозге
10:02
Названы самые опасные мобильные приложения
09:52
Бывшая девушка разбила нос любовнику Бузовой
09:39
Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве
09:27
Бывшего министра здравоохранения Омской области нашли мертвым близ деревни
09:25
"Его право": близкий к президенту журналист ответил на вопрос о личной жизни Путина
09:16
Нейробиолог рассказал о серьезной опасности короткого сна
09:14
"Больше нет сил бороться": молодой муж Лолиты Милявской сделал последний рывок
09:00
"Вы сами ***": Собчак разразилась матом из-за подражателей
08:47
Синоптик раскрыл причины аномально теплой зимы в России
08:27
Стриженовы со сцены сделали заявление о парализованной Заворотнюк
08:25
"Я испугалась": усохшая Утяшева шокировала тощими ногами
08:19
Невинность всегда в цене: Кравец ищет состоятельного мужика для 12-летней дочери
08:14
Рубль подешевел на фоне новых экономических мер США
07:19
День Луки: что нельзя делать женщинам 20 февраля
06:41
"Не ребенок, а отщепенец": всплыло шокирующее заявление Гогена Солнцева об аборте
04:27
Ирина Шейк довела до экстаза толпу мужчин
02:07
Глюк'оZа откровенно высказалась о лысой дочери
00:37
"Пора остановиться": россияне в ужасе от зверств на шоу "Голос.Дети"
21:55
Бородиной дали под дых из-за отсутствия родительской любви
21:42
"Бабам верить нельзя": Солнцев ради удовольствия довел любовниц до жуткой истерики
21:39
"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян
21:38
Житель Сочи залез в квартиру скончавшейся женщины и умер
21:30
Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
21:17
Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
20:59
"Сердечный приступ": поступили тревожные данные о рухнувшем лицом на землю Диброве
20:58
В Орловской области умер упавший с качелей школьник
20:31
Малышева довела народ до слез горькой правдой
20:05
"Хронический недосып": Савельева раскрыла тайны личной жизни после рождения первенца
19:33
В Калининградской области хозяин автомойки избил арматурой инвалида
19:22
Володин: Важно сделать все для сохранения памяти о докторе Лизе
19:08
Асмус перепугала россиян чудовищной худобой
19:05
31-летняя Самойлова родила четвертого ребенка
18:50
В Кирове пьяная женщина угнала машину таксиста
18:41
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
18:26
"Дрались и ругались": Солнцев вывалил грязные подробности порочной любви втроем
18:10
"Синдром слепой свиньи": располневшей Семенович открыли правду
17:50
Брэдли Купер закрутил роман с разведенной голливудской красавицей
17:31
Известный ведущий удалил грудь из-за угрозы рака
17:30
"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в Ленина
17:08
Пригожин рассказал об ориентации сына
16:52
Врачи обнародовали список безвредных при диабете сладостях
16:46
"Эксперименты на живых людях": ситуация с коронавирусом ужаснула народ
16:45
"Не позорьте себя": Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов
16:37
В Сергиевом Посаде на трассе произошла смертельная авария
16:33
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
16:27
Под Москвой поймали серийного автоугонщика
16:18
Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
16:15
"Я их ненавижу": брошенный в детстве Солнцев не простил родителей за искалеченную жизнь
15:53
У оставившего Бледанс с особенным сыном Семина родился второй ребенок
15:48
В Северодвинске пьяный мужчина избил администратора кафе
15:25
"Рявкнула, что без зубов": Шуре крепко досталось от строгой Пугачевой за нелепый вид
15:25
Володин отметил рост числа нарколабораторий за время операции США в Афганистане
15:12
Под Москвой скончался знаменитый академик
14:58
"Округлилась": появилось новое фото невесты Козловского после сообщения о беременности
14:56
Эксперты Gillette нашли способ уменьшить риск раздражения кожи при бритье
14:50
Сеть взбудоражило видео жуткого корабля-призрака
14:44
В России дали жесткий ответ на заявление о войне с Белоруссией
14:43
Россиянам простят неоплату коммунальных услуг? Появились подробности
14:33
Снова изменил: жена известного актера пришла искать правду на шоу Шепелева
14:25
В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами
14:16
Раскорячившуюся Навку сравнили с Волочковой
14:00
"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
13:59
Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд евро по делу ЮКОСа
13:54
"Враг понес серьезный урон": в Донбассе обострение ситуации
13:48
Во всей красе: покалеченный сын-фрик Яковлевой выставил напоказ интимное место
13:47
Второй развод за неделю: родные нанесли новый удар Елизавете II
13:36
Милла Йовович сообщила о состоянии тяжелобольной дочери
13:23
Хирург-онколог назвал идеальный способ лечения рака
13:19
В Петербурге молодой человек угнал у матери Mercedes
13:04
"Задняя скорость только в машине": Хоркина откровенно рассказала о своих мужчинах
12:54
Вера Брежнева обнародовала фото с детской коляской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой
"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в Ленина
Сериалы

"Настрогавший детей" Виторган не вылезает со съемочных площадок

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер Эммануил Виторган, несмотря на почтенный возраст, активно снимается. Вскоре знаменитость появится в новом многосерийном фильме "Дед Морозов".
прочитано 111 раз

Актер Эммануил Виторган счастлив с Ириной Млодик, которая младше его на двадцать два года. Пара воспитывает общих дочерей – Этель, которой уже исполнилось два, и полугодовалую Клару.  У артиста есть старшие дети от других браков: взрослые Ксения и Максим. 

ПО ТЕМЕ

"Тискаем и целуем": жена Виторгана рассказала о методах воспитания

Эммануил Виторган вновь появится в сериале "Склифосовский"

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Виторган не скрывает, что души не чает в жене и детях. По признанию артиста, он очень привязан к Ирине, ведь она подарила ему новый смысл жизни. Благодаря любимой у знаменитости есть силы, чтобы выходить на сцену, появляться перед камерами и зарабатывать. 

80-летний Эммануил Виторган занят сразу в нескольких проектах, он в буквальном смысле не вылезает со съемочных площадок. Как стало известно, сейчас актер снимается в четырехсерийной военной картине "Дед Морозов" производства "Киностудии КИТ". Знаменитость играет Ивана Степановича Ганецкого. Его персонаж – реальная историческая фигура: генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны, а также комендант Петропавловской крепости.

Работа над лентой "Дед Морозов" уже началась. Съемки проходят в Минске. Картина основана на реальных событиях и повествует о Николае Александровиче Морозове, почетном члене Академии наук Советского союза. Герой известен как самый пожилой участник Великой Отечественной войны, он ушел на фронт будучи 87-летним. Во время боевых действий Морозов показал себя отличным снайпером и убил десяток немцев. Главную роль в картине "Дед Морозов" исполнит народный артист России Аристарх Евгеньевич Ливанов.

19 февраля 2020, 13:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
Сделано заявление о войне России с Белоруссией
Погнали в шею: Порошенко в Мюнхене опозорился на весь мир
"Вина невыносима": в Кремле высказались о незаконности СССР

Шоу-бизнес

"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну
Волочковой дали под дых за демонстрацию маленькой головки
Дмитрий Шепелев рассказал о смерти после ухода с Первого канала
Поргина изощренно отомстила плевавшему на Караченцова Боярскому

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Шоу-бизнес

Слезы и крики: народ ополчился на шоу "Голос.Дети"

Вскрылись страшные подробности

Шоу-бизнес

"Я испугалась": усохшая Утяшева шокировала тощими ногами

Знаменитость кардинально изменилась
Шоу-бизнес

Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой

Артистка была лаконична
Шоу-бизнес

Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова

Артисту предложили кругленькую сумму за откровения

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
"Мы ее заставляли": Тутберидзе о подводных камнях работы с Загитовой
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+