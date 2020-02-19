"Настрогавший детей" Виторган не вылезает со съемочных площадок

Актер Эммануил Виторган счастлив с Ириной Млодик, которая младше его на двадцать два года. Пара воспитывает общих дочерей – Этель, которой уже исполнилось два, и полугодовалую Клару. У артиста есть старшие дети от других браков: взрослые Ксения и Максим.
Виторган не скрывает, что души не чает в жене и детях. По признанию артиста, он очень привязан к Ирине, ведь она подарила ему новый смысл жизни. Благодаря любимой у знаменитости есть силы, чтобы выходить на сцену, появляться перед камерами и зарабатывать.
80-летний Эммануил Виторган занят сразу в нескольких проектах, он в буквальном смысле не вылезает со съемочных площадок. Как стало известно, сейчас актер снимается в четырехсерийной военной картине "Дед Морозов" производства "Киностудии КИТ". Знаменитость играет Ивана Степановича Ганецкого. Его персонаж – реальная историческая фигура: генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны, а также комендант Петропавловской крепости.
Работа над лентой "Дед Морозов" уже началась. Съемки проходят в Минске. Картина основана на реальных событиях и повествует о Николае Александровиче Морозове, почетном члене Академии наук Советского союза. Герой известен как самый пожилой участник Великой Отечественной войны, он ушел на фронт будучи 87-летним. Во время боевых действий Морозов показал себя отличным снайпером и убил десяток немцев. Главную роль в картине "Дед Морозов" исполнит народный артист России Аристарх Евгеньевич Ливанов.
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