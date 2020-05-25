Молодая дочь певицы Славы вернулась домой с малышом

В семье певицы Славы произошло пополнение. Радостным известием поделилась наследница артистки Александра.



Исполнительница стала "мамой" еще одного пушистого друга. Дочь звезды сообщила, что в их доме появился малыш – щенок породы мопс.

Девушка привезла собаку из питомника домой с комфортом, на личном автомобиле, ненадолго нарушив режим самоизоляции. В своем инстаграм-аккаунте она показала первые снимки четвероногого товарища.

Некоторое время назад в доме певицы Славы поселилась собака породы самоед по кличке Дива. Наследницы знаменитости: восьмилетняя Антонина и 21-летняя Александра очень рады появлению новых членов семьи.

К слову, 40-летняя певица Слава и на карантине умудряется отлично выглядеть. Она полна здоровья и энергии.

Ранее звезда пожаловалась на то, что набрала за время самоизоляции лишние килограммы. Возможно, теперь прогулки на свежем воздухе с маленьким питомцем помогут их скинуть.