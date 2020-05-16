Певица Слава разрыдалась в свой 40-й день рождения

Любимца публики певица Слава отмечает юбилей – накануне красавице стукнуло 40 лет. Торжественное событие звездному семейству пришлось встретить дома. И в слезах.



Пандемия коронавируса вносит серьезные коррективы не только в жизнь обычных людей, но и в бытие звезд шоу-бизнеса. Так, певице Славе в свой юбилей пришлось отказаться от пышных празднеств – 40-летие артистка встретила дома в кругу семью. Разумеется, дать праздничный концерт Слава не могла, поэтому звездному семейству пришлось смотреть архивные записи по телевизору. Такое положение дел заставило разрыдаться не только знаменитую исполнительницу, но и ее родных.

Совсем непривычный для знаменитости способ отмечать день рождения ограничился праздничным столом и просмотром видеоверсии большого сольного концерта певицы. А зрелище действительно грандиозное – мощный вокал артистки берет за душу и вызывает восхищение. От воздействия безусловного таланта Анастасии (наст. имя Славы) не укрылись даже ее родные – пронзительное пение вызвало слезы радости у родных певицы, а потом и сама Слава разрыдалась. "Все плачем почему-то", – с улыбкой произнесла знаменитость.

Кстати, коллеги по звездному цеху не оставили юбилей певицы без внимания. Весь день Слава делилась со своими подписчиками в “Инстаграм” трогательными поздравлениями от ее друзей, коллег и родных.

К слову, 40-летняя дива и на карантине умудряется отлично выглядеть. Слава пышет здоровьем и энергией, чего хотелось бы пожелать и всем россиянам, запертым в своих домах.



