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Шоу-бизнес

Певица Слава разрыдалась в свой 40-й день рождения

Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Любимца публики певица Слава отмечает юбилей – накануне красавице стукнуло 40 лет. Торжественное событие звездному семейству пришлось встретить дома. И в слезах.
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Пандемия коронавируса вносит серьезные коррективы не только в жизнь обычных людей, но и в бытие звезд шоу-бизнеса. Так, певице Славе в свой юбилей пришлось отказаться от пышных празднеств – 40-летие артистка встретила дома в кругу семью. Разумеется, дать праздничный концерт Слава не могла, поэтому звездному семейству пришлось смотреть архивные записи по телевизору. Такое положение дел заставило разрыдаться не только знаменитую исполнительницу, но и ее родных.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Совсем непривычный для знаменитости способ отмечать день рождения ограничился праздничным столом и просмотром видеоверсии большого сольного концерта певицы. А зрелище действительно грандиозное – мощный вокал артистки берет за душу и вызывает восхищение. От воздействия безусловного таланта Анастасии (наст. имя Славы) не укрылись даже ее родные – пронзительное пение вызвало слезы радости у родных певицы, а потом и сама Слава разрыдалась. "Все плачем почему-то", – с улыбкой произнесла знаменитость.

Кстати, коллеги по звездному цеху не оставили юбилей певицы без внимания. Весь день Слава делилась со своими подписчиками в “Инстаграм” трогательными поздравлениями от ее друзей, коллег и родных.

К слову, 40-летняя дива и на карантине умудряется отлично выглядеть. Слава пышет здоровьем и энергией, чего хотелось бы пожелать и всем россиянам, запертым в своих домах.


16 мая 2020, 11:31 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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