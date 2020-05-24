СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка

Недавно Константин Эрнст вновь стал отцом. Молодая супруга генерального директора Первого канала подарила ему третьего ребенка.

СМИ сообщают, что в семье Константина Эрнста прибавление. Его молодая жена Софья родила третьего ребенка. Кто это – мальчик или девочка – держится в секрете. Точного дня, когда наследник появился на свет, тоже неизвестно. Поклонники поздравляют возлюбленных, а также с нетерпением ждут подробностей.

Интересно, что Константин Львович и Софья старались скрывать беременность. Однако в декабре прошлого года молчать о скором появлении на свет наследника была невозможно. Актрису с округлившемся животом заметили на премьере фильма "Союз спасения". После этого никто не сомневался, что Софья находится в интересном положении.

Кстати, недавно гендиректор Первого канала появился на публике с детьми впервые. Семейство посетило шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Напомним, у Константина Львовича и Софьи первый ребенок родился в 2016 году. Малышку назвали Эрикой. Через год на свет появилась дочь Кира. У Эрнста есть еще одна наследница от прошлого брака. Александра родилась в 1994 году.