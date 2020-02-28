Собчак вытянула из Эрнста откровение о Первом канале

1 марта 1995 года был убит генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. О нем и о его окружении ведущая Ксения Собчак поговорила с Константином Эрнстом.

Новый выпуск программы Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" был посвящен годовщине со дня смерти Влада Листьева. Его убили 1 марта 1995 года – 25 лет назад. У себя в "Инстаграм" Ксения опубликовала короткое видео, в котором генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Юрий Николаев, шоумен Игорь Угольников, его бывшая жена Альбина Назимова и другие вспоминали, как подтяжки стали визитной карточкой Влада Листьева.

Интересно, что у каждого была своя версия. "Когда мы делали фильм "Листьев: ТВ которое убили", больше всего меня поразило то, что по самым незначительным деталям было сто разных версий близких Владу людей. Что уж тут удивляться разнообразным версиям про заказчиков убийства, если даже про подтяжки такое многоголосье?)). И дело может даже и не в том, что "врут как очевидцы" (действительно гениальная фраза), а просто в избирательности нашей памяти. Каждый помнит свое, и каждый на своих воспоминаниях настаивает. В любом случае,это все очень интересно. Даже у самых близких,у каждого – свой Влад Листьев (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметила Ксения Собчак.

В интервью Константин Эрнст порассуждал, помимо всего прочего, о том, как сложилась бы судьба Первого канала, если бы Влад Листьев был бы жив. Он высказал уверенность, что Листьев так бы и стоял у руля "первой кнопки", а он бы со спокойной душой снимал фильмы. Эрнст признался, что никогда не хотел занимать место своего ныне покойного друга, поэтому долго отказывался от предложения, которое при личной встрече ему сделал Борис Березовский.

Примечательно, что Игорь Угольников выдал другую версию событий. По его словам, через несколько недель после убийства Влада Листьева Борис Березовский собрал несколько людей: его, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, Константина Эрнста, ведущего Юрия Николаева и Бадри Патаркацишвили. Вначале в качестве замены убитого журналиста сначала предложили именно Угольникова, но его кандидатуру не поддержали. И тогда выбор пал на Эрнста, и тот сказал, что попробует.