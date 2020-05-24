Проклятие? С наставницами шоу "Голос" случились несчастья

Любовь кумиров, миллионы слушателей, еженедельные концерт и записи альбомов не спасают прекрасных наставниц шоу "Голос" от несчастливого брака. Полина Гагарина, Пелагея, Ани Лорак. Кто будет следующей?

Семейные отношения наставниц главного вокального шоу страны стали ярким примером того, как слава и всеобщее признание могут нанести ущерб личной жизни. Достаточно проследить за развитием событий в паре Пелагеи и Ивана Телегина.

Фолк-певица одна из первооткрывательниц шоу "Голос": с 2012 года Пелагея заняла свое почетное место в жюри конкурса. Певица и до начала шоу не могла похвастаться удачным браком. За спиной был развод с режиссером Дмитрием Ефимовичем. Чуть позже Пелагея познакомилась с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. На тот момент спортсмен был "занят" – его возлюбленная была беременна. Даже этот факт не помешал свадьбе певицы и спортсмена. В первый же год знакомства Иван и Пелагея расписались. Поклонники артистки утверждают, что за то время, пока Пелагея была замужем, она очень сильно изменилась. Певица подсела на различные диеты, увеличила грудь и заметно похудела. Но как показывает практика, все старания Пелагеи привели к разводу. В 2019 Телегин публично заявил, что им не удалось сохранить семью, но молодые люди будут помогать друг другу.

Следующей претенденткой на развод оказалась Ани Лорак. Выяснилось, что певица участвовала только в восьмом сезоне шоу "Голос". Но и этого хватило, чтобы артистка решилась разорвать долгие отношения с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

"Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", – признавалась певица.

Стоит отметить, что пара до сих пор пытается разделить совместно нажитое имущество.

Как гром среди ясного неба прогремела новость о разводе этой артистки. Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. И этот союз не смог долго просуществовать. Постоянные фотосессии и многочисленные обложки глянцевых журналов не смогли стать прочной основой для брака. Поклонники певицы предполагают, что всему виной вокальное шоу. Ведь Гагарина работала в четвертом и пятом сезоне "Голоса", так что и она попадает под "проклятие".