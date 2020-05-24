Проклятие? С наставницами шоу "Голос" случились несчастья

Семейные отношения наставниц главного вокального шоу страны стали ярким примером того, как слава и всеобщее признание могут нанести ущерб личной жизни. Достаточно проследить за развитием событий в паре Пелагеи и Ивана Телегина.
Фолк-певица одна из первооткрывательниц шоу "Голос": с 2012 года Пелагея заняла свое почетное место в жюри конкурса. Певица и до начала шоу не могла похвастаться удачным браком. За спиной был развод с режиссером Дмитрием Ефимовичем. Чуть позже Пелагея познакомилась с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. На тот момент спортсмен был "занят" – его возлюбленная была беременна. Даже этот факт не помешал свадьбе певицы и спортсмена. В первый же год знакомства Иван и Пелагея расписались. Поклонники артистки утверждают, что за то время, пока Пелагея была замужем, она очень сильно изменилась. Певица подсела на различные диеты, увеличила грудь и заметно похудела. Но как показывает практика, все старания Пелагеи привели к разводу. В 2019 Телегин публично заявил, что им не удалось сохранить семью, но молодые люди будут помогать друг другу.
Следующей претенденткой на развод оказалась Ани Лорак. Выяснилось, что певица участвовала только в восьмом сезоне шоу "Голос". Но и этого хватило, чтобы артистка решилась разорвать долгие отношения с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
"Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", – признавалась певица.
Стоит отметить, что пара до сих пор пытается разделить совместно нажитое имущество.
Как гром среди ясного неба прогремела новость о разводе этой артистки. Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. И этот союз не смог долго просуществовать. Постоянные фотосессии и многочисленные обложки глянцевых журналов не смогли стать прочной основой для брака. Поклонники певицы предполагают, что всему виной вокальное шоу. Ведь Гагарина работала в четвертом и пятом сезоне "Голоса", так что и она попадает под "проклятие".
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