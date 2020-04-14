Бывший муж Пелагеи показал фото с любовницей без одежды

Певица Пелагея позже рассказала, что их расставание с известным хоккеистом прошло спокойно. А затем выяснилась и личность разлучницы – ей оказалась директор туристической компании Мария Гончар. По слухам, она занималась организацией семейного отдыха распавшейся парой.
Долгое время Телегин не афишировал свои новые отношения. Однако теперь он перестал "отмалчиваться" и охотно делится с поклонниками совместными фотографиями с новой возлюбленной. Некоторые из них выглядят весьма откровенными.
Так, на днях в социальных сетях появился снимком, который явно был сделан в домашней обстановке. На нем видна лишь треть лица Марии, но Иван предстал в полной красе: он запечатлен сидящим без одежды, а тело хоккеиста прикрывает лишь маленький щенок. Его пассия, по всей видимости, одета лишь в пижаму.
Примечательно, что сама Мария Гончар пока не спешит осыпать поклонников совместными фото. Ее инстаграм-аккаунт наполняют, в основном, – морские пейзажи и животные.
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