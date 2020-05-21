Гагарина прервала молчание после новости о разводе: В легкой депрессии

Наконец, девушка опубликовала снимок и поделилась сокровенным. На фотографии артистка запечатлена во дворе своего дома. Звезда тренируется с мячом – пытается забросить его в баскетбольную сетку.
Полина Гагарина одета в теплый зимний комбинезон, который уже не раз появлялся на ее странице в соцсети. Да уж, погода в конце мая в Москве и области далека от весенней – отметка на термометре с трудом поднимается до плюс десяти градусов.
"Сейчас вы напишите, что я снова в этом зимнем комбезе😂 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – шутит Полина. "Если честно, я сама уже в легкой депрессии по этому поводу!" – заявила артистка.
Девушка отметила, что ей уже надоело мерзнуть. "Так что крик души– ХОЛОД, выйди ВОН! Хочу тепла! Ох, как хочу", – написала звезда. Возможно, дело не только в температуре на улице. Все-таки после снятия режима самоизоляции певицу ждет бракоразводный процесс, который в любом случае заберет немало душевной энергии.
Полина Гагарина пока не комментирует расставание с супругом, как ни пытаются выудить информацию подписчики. "В новостях правду написали?", "Полина, недавно прочитала, что вы разводитесь с мужем. Это правда?", "Полина, правда, что про вас пишут развод ?? Или слухи все", "Правда, что вы с мужем расстались или это принятый в ваших кругах пиар?" – интересуются фолловеры.
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