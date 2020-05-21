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Гагарина прервала молчание после новости о разводе: В легкой депрессии

Гагарина прервала молчание после новости о разводе: В легкой депрессии

Полина Гагарина. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
В понедельник стало известно, что Полина Гагарина приняла решение развестись с фотографом Дмитрием Исхаковым. Почти всю неделю артистка не выходила на связь с поклонниками в соцсетях.
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Наконец, девушка опубликовала снимок и поделилась сокровенным. На фотографии артистка запечатлена во дворе своего дома. Звезда тренируется с мячом – пытается забросить его в баскетбольную сетку.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Полина Гагарина одета в теплый зимний комбинезон, который уже не раз появлялся на ее странице в соцсети. Да уж, погода в конце мая в Москве и области далека от весенней – отметка на термометре с трудом поднимается до плюс десяти градусов.

"Сейчас вы напишите, что я снова в этом зимнем комбезе😂 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – шутит Полина. "Если честно, я сама уже в легкой депрессии по этому поводу!" – заявила артистка.

Девушка отметила, что ей уже надоело мерзнуть. "Так что крик души– ХОЛОД, выйди ВОН! Хочу тепла! Ох, как хочу", – написала звезда. Возможно, дело не только в температуре на улице. Все-таки после снятия режима самоизоляции певицу ждет бракоразводный процесс, который в любом случае заберет немало душевной энергии.

Полина Гагарина пока не комментирует расставание с супругом, как ни пытаются выудить информацию подписчики. "В новостях правду написали?", "Полина, недавно прочитала, что вы разводитесь с мужем. Это правда?", "Полина, правда, что про вас пишут развод ?? Или слухи все", "Правда, что вы с мужем расстались или это принятый в ваших кругах пиар?" – интересуются фолловеры.

Автор: 21 мая 2020, 19:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ

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