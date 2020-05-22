"Что вы мелите?": Михалков ответил на нападки Познера

Скандал между 86-летним телеведущим и 74-летним мэтром российского кинематографа набирает обороты. Очередной выпуск авторской программы на "Бесогон ТВ" Никита Михалков посвятил Владимиру Познеру и письму, которое журналист отправил режиссеру после его высказываний о теории заговора.
Актер ответил на обвинения. Владимир Познер ранее заявил, что Никита Михалков до снятия его программы с эфира телеканала "Россия 1" никогда не сталкивался с цензурой. Режиссер сравнил телеведущего со старой кокеткой, которая хочет нравиться всем и всегда.
Он напомнил, что его фильм "Родня" в свое время получил 117 поправок, из которых 70 он вынужден был принять и внести в ленту коррективы. "Что вы мелите?.. Зачем вы утверждаете то, чего вы не знаете? Это непрофессионально", – заявил Никита Михалков.
Также режиссер выразил недоумение и по поводу того, что Владимир Познер высказался по поводу программы "Бесогон ТВ" в интервью с журналистами. По словам Никиты Михалкова, за несколько дней до этого в своем письме его оппонент обещал, что не собирается нигде его публиковать.
Напомним, скандал разгорелся после того, как журналист выступил с критикой одного из выпусков программы под названием "У кого в кармане государство?". Выпуск вызвал широкий общественный резонанс.
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