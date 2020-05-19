Оскандалившегося Михалкова убрали с телевидения

Такое заявление сделали в пресс-службе режиссера. Новый выпуск "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" выйдет на официальном канале "БесогонТВ" в "Ютуб" 22 мая. В данном эпизоде Никита Михалков расскажет о реакции зрителей на предыдущий выпуск о чипировании, передает Ura.ru.
Ранее с эфира на "России-24" сняли выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?". В частности, в этом эпизоде говорилось о том, что американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество.
Тогда Никита Михалков пожаловался на цензуру на телевидении. Отметим, что эпизод вызвал общественный резонанс. Так, журналист Владимир Познер заявил, что испытал отвращение при просмотре передачи мэтра отечественного кинематографа. Он считает, что в заявлениях режиссера "колоссально много лжи".
Как писали "Дни.ру", после выхода передачи Никиты Михалкова о чипировании людей на режиссера обрушились как восторженные комментарии пользователей Сети, верящих в теории заговора, так и весьма жесткие реплики со стороны скептиков.
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