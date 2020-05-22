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Шоу-бизнес

"Это игра": раскрыта правда об отношениях Бузовой и Манукяна

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/
Александр Панфилов

Александр Панфилов блогер

 Астропсихолог, писатель, тренер по психофизической подготовке спортсменов.
Процесс анализа пары Ольги Бузовой и Давида Манукяна оказался не простым заданием для нашего блогера, астропсихолога Александра Панфилова. Вероятно, данная пара имеет "синтетическое", а не естественное происхождение, а это значит, что кто-то из молодых людей сильно заблуждается, а кто-то прекрасно играет свою роль, заявил он "Дни.ру".
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По планетарному телесному типу Ольга Бузова – это жгучая смесь Урана, Венеры и Меркурия, где Венера – выступает в роли планеты, задающей темп и смысл ее жизни. Но Венера у Оли не проработана. Она словно недолюбленный ребенок, постоянно ищет любви и признания. Ее подсознательный девиз – это нравиться людям во что бы то ни стало.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Внутренний мир у Ольги очень уязвим и без особых усилий может быть дестабилизирован темой отношений и любви. Бузова может легко поддаваться словам лести и признаний, повестись на поводу у так необходимой для нее теплой любовной энергетики, что это может ее ослепить. "Главная задача Ольги, как я считаю, это отработать тему любви и отношений, иначе один и тот же сценарий будет повторяться раз за разом, а сорт мужчин по данному негативному сценарию будет идентичен и с соответствующими последствиями", – предупредил астропсихолог.

Но слабые стороны Ольги на этом заканчиваются, далее вступают Уран и Меркурий, которые дают ей силу на эксперименты, на новые смелые свершения и определенный риск. Харизма и обаяние не работают у Ольги на прямую через Меркурий, но дают невероятный эффект именно через новации и нетривиальный подход к своему творчеству. Чем невероятнее будут ее проекты, тем громче будет ее успех.

"Ольге подошел бы мужчина-босс, мужчина-лидер, мужчина-ментор, – считает Панфилов. – Такие планетарные типы присуще первым лицам крупных компаний, политических движений или харизматичным бизнес-тренерам, чего совершенно не скажешь про Давида Манукяна".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Давид, при всем своем юном обаянии и попытках стать певцом, идет совершенно не по своему пути планетарного типа. Его тип – это явно выраженный Марс и Юпитер, а такие люди обычно делают карьеру военного или чиновника высокого ранга, режиссера или талантливого идеолога. Сейчас же Давид шагает по минорному уровню своей жизни, а его союз с Ольгой – это игра, хорошо законспирированный проект, идущий своими смыслами в далекую перспективу.

Давид, будучи стратегом, вкладывает себя в отношения с Ольгой ради высших индивидуальных достижений, что у него, в итоге, едва ли получится. "Мне очень интересно, как специалисту, на сколько хватит Давида в данных отношениях, поскольку, чем он дальше от своего пути и от своего предназначения, тем больше сил он тратит на каждый день жизни, а это значит, что все больше и больше в нем будут выявляться проблемы, как в физическом теле, так и в голове", – предупреждает эксперт.

В данной паре Давид находится куда в более уязвимом положении. Наивно полагать, что Ольга Бузова – все та же молодая и доверчивая девушка в розовых очках, которая позволит над собой ставить эксперименты очередному фавориту.


С этой парой можно провести некую аналогию, где Ольга – это Екатерина II, а Давид – это Граф Орлов – фаворит Императрицы, который, хоть и, был в фаворе долгое время, был в итоге сменен более грациозными поклонниками. "Ольгу Бузову и Давида Манукяна по уровню отношений можно больше назвать братом и сестрой, чем союзом мужчины и женщины", – считает Панфилов.

Давиду по его планетарному типу подойдет девушка-партнер, которая будет его помощницей и соратницей, которая будет его поддерживать и оберегать от штормов внешнего плана. Как правило, это девушки по своему психотипу "Венерианские Марсианки", которые верно служат своему супругу.

22 мая 2020, 21:23

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Только такие люди тупые ,из команды бузовой могут напечатать такую ерунду,как разумные люди могут верить дебилу,который свалил все в одну кучу,для большего эффекта вспомнил все планеты ,лапшу навешал,кто его проверит,а так ,пыль в глаза пустил,видит придурки рот открыли и слушают,главное больше бузову хвалить,тогда денег больше отвалят, было понятно, что идиоты,но не до такой степени Вроде взрослые люди ,одумайтесь УЖЕ так накормили всоими дебильными статьями,то одного экстрасенса найдут,теперь другого откопали ,ублажать ,больную на голову бузовой
Гость
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откуда взяли больного мужика,который явно говорит,пишет одно и тоже, заучил ,теперь повторяет свою чушь всем подряд , но он главное сказал,бузова венерическая марсианка,которая всегда служила и будет служить клиентам в притоне,потому что никогда не выйдет замуж Только такая дура,как бузова прислушивается к такому маразму
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