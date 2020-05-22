"Это игра": раскрыта правда об отношениях Бузовой и Манукяна

По планетарному телесному типу Ольга Бузова – это жгучая смесь Урана, Венеры и Меркурия, где Венера – выступает в роли планеты, задающей темп и смысл ее жизни. Но Венера у Оли не проработана. Она словно недолюбленный ребенок, постоянно ищет любви и признания. Ее подсознательный девиз – это нравиться людям во что бы то ни стало.

Внутренний мир у Ольги очень уязвим и без особых усилий может быть дестабилизирован темой отношений и любви. Бузова может легко поддаваться словам лести и признаний, повестись на поводу у так необходимой для нее теплой любовной энергетики, что это может ее ослепить. "Главная задача Ольги, как я считаю, это отработать тему любви и отношений, иначе один и тот же сценарий будет повторяться раз за разом, а сорт мужчин по данному негативному сценарию будет идентичен и с соответствующими последствиями", – предупредил астропсихолог.

Но слабые стороны Ольги на этом заканчиваются, далее вступают Уран и Меркурий, которые дают ей силу на эксперименты, на новые смелые свершения и определенный риск. Харизма и обаяние не работают у Ольги на прямую через Меркурий, но дают невероятный эффект именно через новации и нетривиальный подход к своему творчеству. Чем невероятнее будут ее проекты, тем громче будет ее успех.

"Ольге подошел бы мужчина-босс, мужчина-лидер, мужчина-ментор, – считает Панфилов. – Такие планетарные типы присуще первым лицам крупных компаний, политических движений или харизматичным бизнес-тренерам, чего совершенно не скажешь про Давида Манукяна".

Давид, при всем своем юном обаянии и попытках стать певцом, идет совершенно не по своему пути планетарного типа. Его тип – это явно выраженный Марс и Юпитер, а такие люди обычно делают карьеру военного или чиновника высокого ранга, режиссера или талантливого идеолога. Сейчас же Давид шагает по минорному уровню своей жизни, а его союз с Ольгой – это игра, хорошо законспирированный проект, идущий своими смыслами в далекую перспективу.



Давид, будучи стратегом, вкладывает себя в отношения с Ольгой ради высших индивидуальных достижений, что у него, в итоге, едва ли получится. "Мне очень интересно, как специалисту, на сколько хватит Давида в данных отношениях, поскольку, чем он дальше от своего пути и от своего предназначения, тем больше сил он тратит на каждый день жизни, а это значит, что все больше и больше в нем будут выявляться проблемы, как в физическом теле, так и в голове", – предупреждает эксперт.

В данной паре Давид находится куда в более уязвимом положении. Наивно полагать, что Ольга Бузова – все та же молодая и доверчивая девушка в розовых очках, которая позволит над собой ставить эксперименты очередному фавориту.

С этой парой можно провести некую аналогию, где Ольга – это Екатерина II, а Давид – это Граф Орлов – фаворит Императрицы, который, хоть и, был в фаворе долгое время, был в итоге сменен более грациозными поклонниками. "Ольгу Бузову и Давида Манукяна по уровню отношений можно больше назвать братом и сестрой, чем союзом мужчины и женщины", – считает Панфилов.

Давиду по его планетарному типу подойдет девушка-партнер, которая будет его помощницей и соратницей, которая будет его поддерживать и оберегать от штормов внешнего плана. Как правило, это девушки по своему психотипу "Венерианские Марсианки", которые верно служат своему супругу.