"От неумелых рук пострадал ее нос": эксперт о пластических операциях Ольги Бузовой

Ольга Бузова часто экспериментирует со своей внешностью. Например, почти четыре года назад телеведущая перекрасилась в брюнетку и, как говорят поклонники, стала еще красивее. Однако некоторые замечают и другие изменения. Пользователи Сети часто говорят о том, что знаменитость пользовалась услугами пластического хирурга.

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