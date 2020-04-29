"Продолжают поступать угрозы": жуткая травля заставила Подольскую рыдать

Артистка в целом недовольна происходящим в Сети. В частности, не одобряет того, что в интернет-пространстве стерлись границы дозволенного. Наталью Подольскую удручает, что практически никто не несет ответственность за свои поступки.
Исполнительница прокомментировала ситуацию с Региной Тодоренко. Под влиянием общественности с ней разорвали контракты многие рекламодатели и до сих пор травят хейтеры.
Наталья Подольская одна из первых публично вступилась за телеведущую. Происходящее с женой Влада Топалова она переживала как собственную травлю, сообщает Woman.ru. Звезда отметила, что ей очень жаль Тодоренко. Она призналась, что плакала, когда узнала о скандале.
Знаменитость согласна с тем, что Регина сказала глупость, не разобравшись в теме. При этом Подольская напомнила, что звезда раскаялась и извинилась. "Однако в ее адрес продолжают поступать угрозы, проклятия – а это разве не насилие?!" – возмутилась певица и призвала народ к милосердию.
Напомним, в злополучном интервью Регина Тодоренко заявила, будто женщины сами виноваты в том, что их бьют мужья. Также она осудила представительниц прекрасного пола, которые выставляют напоказ проблемы в личной жизни. В этом Наталья Подольская не согласна с телеведущей. Она считает, что человек имеет право переживать свою боль так, как считает нужным.
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