"Нужна помощь психиатров": здоровье увлекшейся теориями заговора Бони вызвало опасения

Экс-участница "Дома-2" заинтересовала шоумена своими рассказами о массовом чипировании населения с помощью вакцины от коронавируса и сатанистах в Голливуде. Он предположил, что Виктории Боне нужна помощь психиатров, потому что она говорит чушь.
"Это наркоман или врожденная дурь?" – задался вопросом телеведущий в эфире собственного ютуб-шоу "Соловьев Live". По ходу изучения видео Владимир Соловьев уделил внимание и внешности 40-летней звезды, особенно ее губам. Журналист признался, что они пугают его даже больше, чем ее теории заговора.
Он назвал Викторию Боню "удивительной гражданкой" и поинтересовался, о каких инъекциях она говорит. По его мнению, явно не о тех, с помощью которых ей подправили внешность. С едким сарказмом Владимир Соловьев спросил, неужели "губы ей достались при рождении, а не на ближайшем рынке". "Она что, примерзла к ручке?" – поерничал шоумен.
Напомним, Викторию Боню резко раскритиковали за веру в лженаучные теории. Ранее в своем микроблоге модель писала о чипировании людей и прочие схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Новая мода. Упадете точно.