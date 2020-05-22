"Нужна помощь психиатров": здоровье увлекшейся теориями заговора Бони вызвало опасения

Телеведущий Владимир Соловьев остался под большим впечатлением от Виктории Бони. Он подробно ознакомился с видеороликами, которые модель выкладывает в соцсетях, и предположил, что у нее не все в порядке с головой.



Экс-участница "Дома-2" заинтересовала шоумена своими рассказами о массовом чипировании населения с помощью вакцины от коронавируса и сатанистах в Голливуде. Он предположил, что Виктории Боне нужна помощь психиатров, потому что она говорит чушь.

"Это наркоман или врожденная дурь?" – задался вопросом телеведущий в эфире собственного ютуб-шоу "Соловьев Live". По ходу изучения видео Владимир Соловьев уделил внимание и внешности 40-летней звезды, особенно ее губам. Журналист признался, что они пугают его даже больше, чем ее теории заговора.

Он назвал Викторию Боню "удивительной гражданкой" и поинтересовался, о каких инъекциях она говорит. По его мнению, явно не о тех, с помощью которых ей подправили внешность. С едким сарказмом Владимир Соловьев спросил, неужели "губы ей достались при рождении, а не на ближайшем рынке". "Она что, примерзла к ручке?" – поерничал шоумен.

Напомним, Викторию Боню резко раскритиковали за веру в лженаучные теории. Ранее в своем микроблоге модель писала о чипировании людей и прочие схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.

