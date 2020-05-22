Виктория Боня показала свое "женское место"

Своеобразный мастер-класс модель дала в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта. 40-летняя Виктория Боня часто рассказывает подписчицам, как сохранить молодость и стать привлекательнее.
На сей раз светская львица на личном примере показала, как должна правильно сидеть каждая представительница прекрасного пола. При этом она продемонстрировала "женское место" – ягодицы.
"Сидеть надо на одном месте, которое у всех девочек есть", – заявила знаменитость. В такой позе, по словам Виктории Бони, спина сразу становится прямой. А красивая осанка для настоящей леди просто необходима.
Примечательно, что поклонницы Виктории Бони оставляют ей огромное количество комментариев с благодарностью. Многие находят бьюти-советы экс-участницы шоу "Дом-2" очень полезными и действенными.
Напомним, Викторию Боню раскритиковали за веру в лженаучные теории. Ранее в своем микроблоге модель писала о чипировании людей и прочие схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.
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