"Объем поражения легких очень большой": Сафронову из-за коронавируса осталось только молиться

Проклятый коронавирус никого не щадит. Особенно тяжело его переносят пожилые люди. Писателю-сатирику Михаилу Трушкину 78 лет. И его состояние с каждым днем ухудшается...

Сегодня Трушкин пребывает в реанимации в одной из столичных клиник. Врачи делают все возможное, чтобы спасти звезду!

"Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии, – сообщил приятель писателя, художник Никас Сафронов. – Я разговаривал с главврачом больницы. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске. А еще у Толи повышенное давление: 140 на 80".

В реанимацию Трушкин угодил еще 8 мая, и состояние пока не улучшается. Сказывается и преклонный возраст звездного пациента, и целый букет сопутствующих заболеваний. Коронавирус, как известно, может протекать в очень тяжелой форме, когда организма больного ослаблен другими болячками... Пожилые люди – в зоне особого риска. Не даром же президент России настоятельно рекомендует им не выходить лишний раз из дома и избегать контактов.

Коронавирусом у Трушкина болеет еще и супруга Наталья, хотя и в легкой форме – она лечится дома. И в этой связи остается только уповать на милость бога и молиться. "Недавно был в Ульяновске, в церкви Святой Анны, в строительстве которой я принимал активное финансовое участие, и попросил, чтобы священники тоже читали молитвы за Трушкина и за его супругу", – признался Сафронов. Но судя по тому, что сатирик борется с недугом уже три недели, молитва до адресата не доходит – да и слишком много у Всевышнего в это время просьб...

По состоянию на 22 мая в России насчитывается 326 448 заболевших. Причем за сутки их число выросло на 8 894. А 3 249 человек за время коварной пандемии, к сожалению, скончались. В их числе и 52-летний Максим Моргунов, сын легендарного диктор Светланы Моргуновой. Его похороны должны состояться на этой неделе.