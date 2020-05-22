"Объем поражения легких очень большой": Сафронову из-за коронавируса осталось только молиться

Сегодня Трушкин пребывает в реанимации в одной из столичных клиник. Врачи делают все возможное, чтобы спасти звезду!
"Анатолий Алексеевич находится в тяжелом состоянии, – сообщил приятель писателя, художник Никас Сафронов. – Я разговаривал с главврачом больницы. Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске. А еще у Толи повышенное давление: 140 на 80".
В реанимацию Трушкин угодил еще 8 мая, и состояние пока не улучшается. Сказывается и преклонный возраст звездного пациента, и целый букет сопутствующих заболеваний. Коронавирус, как известно, может протекать в очень тяжелой форме, когда организма больного ослаблен другими болячками... Пожилые люди – в зоне особого риска. Не даром же президент России настоятельно рекомендует им не выходить лишний раз из дома и избегать контактов.
Коронавирусом у Трушкина болеет еще и супруга Наталья, хотя и в легкой форме – она лечится дома. И в этой связи остается только уповать на милость бога и молиться. "Недавно был в Ульяновске, в церкви Святой Анны, в строительстве которой я принимал активное финансовое участие, и попросил, чтобы священники тоже читали молитвы за Трушкина и за его супругу", – признался Сафронов. Но судя по тому, что сатирик борется с недугом уже три недели, молитва до адресата не доходит – да и слишком много у Всевышнего в это время просьб...
По состоянию на 22 мая в России насчитывается 326 448 заболевших. Причем за сутки их число выросло на 8 894. А 3 249 человек за время коварной пандемии, к сожалению, скончались. В их числе и 52-летний Максим Моргунов, сын легендарного диктор Светланы Моргуновой. Его похороны должны состояться на этой неделе.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Привет коллегам
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Вы верите статистике по коронавирусу?