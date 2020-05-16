"Запомните меня с висячими боками": Боня переживает из-за ожирения на карантине

Виктория Боня откровенно рассказала о проблемах с лишним весом. Ожирение на карантине не обошло знаменитость стороной, и теперь она пытается вернуть себе былые формы.



Бывшая звезда скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня продолжает жаловаться на свой подурневший вид. Знаменитость не смогла сдержать аппетит на карантине и обзавелась лишними килограммами. Понимая, что ее карьера напрямую зависит от того, как она выглядит, Боня решила объявить войну ожирению.

Накануне 40-летняя телеведущая опубликовала видеоролик, на котором показала себя со всех сторон. Поглаживая бока и складки, красотка откровенно рассказывала о проблемах. Однако на этот раз печальное повествование об ушедшей стройности не стало очередной жалобой на свою несдержанность в еде. Теперь Виктория Боня всерьез решила заняться собой, для чего и обратилась к специалистам.

"Я хочу, чтобы вы запомнили меня такой, с висячими боками. Запомните! Потому что я буду трансформироваться у вас буквально на глазах", – пообещала фанатам упорная девушка. Боня рассказала, каких успехов планирует добиться – помимо избавления от ненавистных килограммов, телеведущая намерена накачать ягодицы и сделать их круглыми.

Кстати, многочисленные поклонники так и не смогли разглядеть у Виктории Бони бока и отметили, что их любимица на себя наговаривает. "Вика! Где бока? У соседки, что ли?", "Ну какие у тебя бока!", "И я не вижу боков", – написали удивленные подписчики в "Инстаграм".

Впрочем, совершенству нет предела, а зная упорность Бони, можно быть уверенным, что вскоре она еще больше похорошеет и продолжит радовать фанатов горячими фотографиями.



