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Шоу-бизнес

"Запомните меня с висячими боками": Боня переживает из-за ожирения на карантине

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Виктория Боня откровенно рассказала о проблемах с лишним весом. Ожирение на карантине не обошло знаменитость стороной, и теперь она пытается вернуть себе былые формы.
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Бывшая звезда скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня продолжает жаловаться на свой подурневший вид. Знаменитость не смогла сдержать аппетит на карантине и обзавелась лишними килограммами. Понимая, что ее карьера напрямую зависит от того, как она выглядит, Боня решила объявить войну ожирению.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Накануне 40-летняя телеведущая опубликовала видеоролик, на котором показала себя со всех сторон. Поглаживая бока и складки, красотка откровенно рассказывала о проблемах. Однако на этот раз печальное повествование об ушедшей стройности не стало очередной жалобой на свою несдержанность в еде. Теперь Виктория Боня всерьез решила заняться собой, для чего и обратилась к специалистам.

"Я хочу, чтобы вы запомнили меня такой, с висячими боками. Запомните! Потому что я буду трансформироваться у вас буквально на глазах", – пообещала фанатам упорная девушка. Боня рассказала, каких успехов планирует добиться – помимо избавления от ненавистных килограммов, телеведущая намерена накачать ягодицы и сделать их круглыми.

Кстати, многочисленные поклонники так и не смогли разглядеть у Виктории Бони бока и отметили, что их любимица на себя наговаривает. "Вика! Где бока? У соседки, что ли?", "Ну какие у тебя бока!", "И я не вижу боков", – написали удивленные подписчики в "Инстаграм".

Впрочем, совершенству нет предела, а зная упорность Бони, можно быть уверенным, что вскоре она еще больше похорошеет и продолжит радовать фанатов горячими фотографиями.


16 мая 2020, 22:01 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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