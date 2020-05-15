Наплевавшую на правила Боню выставили прочь

Виктория Боня с возмущениями покинула магазин косметики в Монте-Карло. Она посчитала бредом носить защитную маску.

Последние несколько месяцев экс-участница "Дома-2" Виктория Боня находится во Франции. Еще до карантина телеведущая улетела к дочери и бывшему возлюбленному. Она поселилась в роскошном особняке семьи экс-бойфренда. Виктория большую часть своего времени посвящает "Инстаграму", рассказывая подписчикам о тренировках и методах сохранения красоты.

Несколько дней назад во Франции закончился режим самоизоляции, и жители страны могут спокойно ходить по улицам. Виктория решила уехать из Канн и направилась вместе с дочерью в Монте-Карло. По приезде в город Боня пошла в местный магазин косметики. Однако радоваться шопингу телеведущей пришлось недолго.

Знаменитость уже успела набрать целую корзину косметики до того, как к ней подошел сотрудник магазина и спросил, почему Виктория без маски. Экс-участнице "Дома-2" пришлось покинуть торговую точку, чтобы сходить и купить средство защиты.

Боня не понимает, почему она должна быть в маске в общественных местах. Она уверена, что ткань на лице носить бессмысленно. Кроме того, по мнению Виктории, маска лишь вредит человеку, потому что в таком случае приходится дышать углекислым газом, а коронавирусом можно заразиться лишь тогда, когда кто-то плюнет.