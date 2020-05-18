Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом

Девятилетний наследник теледивы Богдан уже неделю гостит у папы. Мальчику так понравилось в компании родителя, что он решил провести еще немного времени с ним.
Чтобы не обидеть мать, ребенок тщательно подготовился. Богдан записал для Алены трогательное видео. В кадре он объясняет свое решение и уверяет, что очень скучает по маме.
"Это не говорит о том, что я тебя не люблю. Конечно, я тебя люблю. Я люблю вас с папой одинаково. Я давно не был у папы. Я два месяца с тобой провел", – говорит Богдан.
Алена Водонаева не могла не отметить хитрость сына и его невероятную харизматичность. После такого ролика телеведущей сложно отказать отпрыску в просьбе.
Впечатлил Богдан и поклонников Водонаевой. Мальчик очаровал пользователей Сети. Интернет-обыватели посчитали, что из сына звезды вырастет отличный дипломат.
"Какой милаш)) я бы не смогла отказать, после таких слов)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "❤️ Грамотно!", "Пусть папы тоже знают, как проводить время с мальчиком 24/7 😂", "Какой хороший сын у вас, вы отлично его воспитываете, молодец Богдан 👍🏻", "Будущий дипломат!!!И очень хорошо воспитан!!!!👍👏🏻😉", – рассуждали фанаты Алены.
Напомним, Алена Водонаева родила сына от бизнесмена Алексея Малакеева. Когда Богдану было всего три года, его родители развелись, однако остались в хороших отношениях.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?
Тимур или Эльдар?