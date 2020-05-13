Сябитова завидует громадной пенсии Гузеевой

В беседе с журналистами народная сваха призналась, почему так вышло. Оказывается, когда пришло время подавать документы в Пенсионный фонд, потерялась часть информации о зарплате. Роза Сябитова думала, что это бумаги за период "лихих 90-х".
В госорганах ей сообщили, что она может найти недостающие материалы в архивах, и тогда выплаты увеличат. Сябитова уже была готова отправиться на поиски, но решила, что ради 100 рублей нет смысла утруждать себя. "Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась. Дети и так знают, что я трудоголик", – отметила звезда.
Как оказалось, у ее коллеги по программе "Давай поженимся" пенсия значительно больше. За звание народной артистки Ларисе Гузеевой доплачивают 30 тысяч рублей. Правда, актриса не раз отмечала, что давно уже себе на все заработала и не нуждается в деньгах.
Для звезды советского экрана съемки на телевидении – больше развлечение. Женщина заявила, что не может оставить любимых зрителей без новых выпусков даже во время пандемии коронавируса.
Роза Сябитова и Лариса Гузеева продолжают сниматься в программах, когда астролог Василиса Володина соблюдает карантин. Женщина не покидает пределов дома уже больше месяца.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?