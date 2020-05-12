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Хороший ответ: Гузеева крепко приложила Харламова после нападок

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева высказалась о комике, который сделал десятки юмористических видео и "фотожаб" с ее участием. Телеведущая сумела задеть Гарика Харламова за живое.
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Один из поклонников спросил у актрисы в "Инстаграм", как она относится к шоумену. Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала за словом в карман не полезла и нашла, чем уязвить оппонента.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

"У нас обоих лишний вес", – ответила она подписчику. Лариса Гузеева попала в больную точку Гарика Харламова, но он по достоинству оценил то, как метко приложила его звезда.

На своей странице в "Инстаграм" артист разместил и вопрос, и ответ, сопроводив множеством смайликов и словами "Браво, Лариса!". Комментаторы согласились с ним и подчеркнули: это лучшее, что можно было сказать.

Гарик Харламов нередко позволяет себе нападки в адрес Ларисы Гузеевой. Одной из самых смешных шуток фолловеры сочли то, что к телу ведущей на фото юморист приставил свое лицо.

Примечательно, что знаменитость по большей части игнорировала троллинг шоумена. Однажды комик обратился к Ларисе Гузеевой напрямую – с извинениями. "В общем, Лариса, я извиняюсь, если Вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть Вас. Мы Вас очень любим!" – заявил резидент Comedy Club.

Автор: 12 мая 2020, 11:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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