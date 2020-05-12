Хороший ответ: Гузеева крепко приложила Харламова после нападок

Один из поклонников спросил у актрисы в "Инстаграм", как она относится к шоумену. Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала за словом в карман не полезла и нашла, чем уязвить оппонента.
"У нас обоих лишний вес", – ответила она подписчику. Лариса Гузеева попала в больную точку Гарика Харламова, но он по достоинству оценил то, как метко приложила его звезда.
Гарик Харламов нередко позволяет себе нападки в адрес Ларисы Гузеевой. Одной из самых смешных шуток фолловеры сочли то, что к телу ведущей на фото юморист приставил свое лицо.
Примечательно, что знаменитость по большей части игнорировала троллинг шоумена. Однажды комик обратился к Ларисе Гузеевой напрямую – с извинениями. "В общем, Лариса, я извиняюсь, если Вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть Вас. Мы Вас очень любим!" – заявил резидент Comedy Club.
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