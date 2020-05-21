Умершего от коронавируса сына Моргуновой похоронят в мешке после дезинфекции

По распоряжению Минздрава производится обязательное вскрытие всех умерших от COVID-19 и с подозрением на него. Отказаться от процедуры родственники покойного не могут – без этого невозможно получить разрешение на захоронение.
После вскрытия тело обрабатывают дезинфицирующим составом и убирают в герметичный мешок, вскрывать который строго запрещено. Получив диагноз и результаты гистологического исследования части легкого, мешок кладут в гроб, запаивают его и отдают близким.
Умерших от коронавируса хоронят преимущественно на Бутовском кладбище. На могилах жертв COVID-19 проводится дезинфекция.
Присутствовать на похоронах Максима Моргунова смогут не более пяти человек: его жена, дочь, двоюродный брат Илья Свиридов и, конечно, мать Светлана Моргунова. Участникам церемонии необходимо иметь цифровые пропуска, на кладбище им выдадут маски и перчатки. Все остальные, включая коллег Максима из музея "Коломенское", смогут наблюдать за траурной процессией при помощи организованной ГБУ "Ритуал" онлайн-трансляции.
Напомним, что заболевший 10 мая 52-летний Максим Моргунов занимался самолечением – принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. Температура колебалась от 37,5 до 39, поэтому он решил обойтись без врачей. Однако организм сына Моргуновой не выдержал...
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