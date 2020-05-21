Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой

Единственный сын прославленного диктор – 52-летний Максим Моргунов во время всеобщей самоизоляции продолжал ходить на службу. Он работал в пресс-службе столичного музея "Коломенское". И хотя все учреждения культуры сейчас закрыты, присутствие Максима на рабочем месте все равно требовалось – например, он готовил телемост ко Дню победы. Тогда же он, очевидно, и заболел – заразился от своего начальника.
"У родительской подруги, да и у моей тоже, у Светланы Моргуновой, диктора телевидения, умер сегодня от ковида единственный сын... – сообщила фотохудожник Екатерина Рождественская. – Возил ей продукты, ставил у двери сумки, звонил и уходил, чтобы не подвергать маму риску. Весь карантин провозил, а 10 мая заболел. Лечился сам чем-то, ей ничего не говорил..."
Возможно, самолечение и стало в итоге причиной скоропостижной смерти Максима. Он принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. Но они, как известно, дают сильные осложнения, их прием требует постоянного наблюдения специалистом, и сердца Максима Моргунова не выдержало...
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