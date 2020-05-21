Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой

"Не приведи судьба, на склоне дней // Мне пережить родных своих детей, // И, если бед не избежать на свете, // Пошли их мне", – пела Алла Пугачева. Эти слова актуальны на все времена. И не приведи господь кому-то такой же драмы, которая разыгралась в семье 80-летней Светланы Моргуновой.



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