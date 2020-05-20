Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом

Накануне в Москве скончался 52-летний Максим Моргунов. Он был единственным сыном теле и радиоведущей Светланы Моргуновой.

10 мая у наследника знаменитости обнаружили коронавирусную инфекцию. Максим не был госпитализирован и последние дни находился дома. В это время семья мужчины жила на даче.

19 мая сын Светланы Моргуновой перестал выходить на связь с близкими. Приехавшая в Москву супруга мужчины не смогла открыть дверь в квартиру своим ключом, так как та была закрыта на щеколду. В апартаменты попали только со спасателями. К тому моменту Максим был уже мертв.

По словам двоюродного брата умершего, Ильи Свиридова, Максим Моргунов не имел вредных привычек и не страдал хроническими недугами. Сын знаменитого диктора не был в группе риска.

Также в личном "Фейсбук" Свиридов поведал, что Моргунов являлся сотрудником пресс-службы музея Коломенское. Уханьскую заразу Максим подцепил именно на рабочем месте, от коллеги по цеху.

"Между майскими праздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемост почему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственным начальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид", – написал брат Моргунова.

Добавим, что Максим Моргунов был единственным ребенком Светланы Моргуновой. Наследник знаменитости окончил РУДН, филологический факультет.