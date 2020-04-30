Отсутствовал дома несколько лет: потерявшего память деда Подольской обнаружили случайно

Наталья Подольская родилась в Могилеве. Белоруссия, как известно, приняла на себя первый удар немецко-фашистских войск. В сражении с гитлеровцами участвовал и дед Подольской.
"Мой дедушка – Темин прадед – во время войны пропал без вести после того, как его контузило, – написала певица в "Инстаграм". – Его искали, и уже после войны прадед нашел сына в одном из хозяйств. Дед ничего не помнил – вследствие контузии развилась амнезия, которая потом медленно ушла, и деду со временем удалось вспомнить дом и родных".
Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности этой драматичной истории со счастливым концом. Оказалось, что Алексей, будущий дед Натальи, ушел на фронт совсем юным и пропал без вести. Безутешные родители горевали, но не теряли надежды.
После войны парня нашли на Алтае, где он работал пастухом. Оказалось, что Алексея ранило в голову, и он совершенно лишился памяти – не знал, кто он и откуда. Процесс восстановления растянулся на много лет.
В память о тех событиях певица с сыном Темой приняла участие в акции "Сад памяти". Цель мероприятия – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
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