"Время потеряно": 62-летний актер Гуськов обессилен из-за коронавируса

Актеру театра имени Евгения Вахтангова Алексею Гуськову исполнилось 62 года. Правда, день рождения у него выдался нерадостным. Да и какая радость, когда пандемия коронавируса продолжается, а режим самоизоляции в Москве пока никто не думает отменять...

"Имеет ли значение возраст у мужчин? – задает риторический вопрос Алексей Геннадьевич. – Да. Имеет. Потому что мужчины – мнительные существа, и одно только замечание "а вам уже за…" способно омрачить их видение себя и мира на долгое время... Для мужчины-актера возраст имеет еще большее значение. Тем более, когда говорят: "Ну уже далеко не Ромео…".

"Что было для меня самым сложным в эти два месяца самоизоляции, кроме страха за близких? – продолжает артист. – Потеря времени. Время, украденное из моей жизни, без возможности заниматься тем, для чего я придуман – выйти на сцену театра Вахтангова, на съемочную площадку, репетиции, общение с коллегами... Я обещал себе навсегда забыть слово "потом" и оставить в своем лексиконе только "сейчас".

Что актеру помогло справиться с ощущением бессилия и раздражением? "Мысль о том, что я сам могу сделать для себя что-то такое, что поможет мне после выхода из карантина жить интереснее, активнее, здоровее, надеюсь, что просто дольше. Значит, будем выполнять рекомендации врачей. И думать о будущем. Заботиться о своем здоровье. Не давать ходу вредным привычкам. Заниматься спортом в любом возрасте. Подумаем о том, что мы сделаем, когда ситуация вернется к нормальной", – заключил Гуськов.

