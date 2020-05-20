"Полный эксклюзив": видео из спальни Рудковской и Плющенко "слили" в Сеть

Рудковская показала, как проводит утро с родными. Милые объятия растрогали пользователей Сети.

Продолжение: "Я больше не могу": Рудковская не готова принять выбор сына

Яна Рудковская и Евгений Плющенко принимают участие во всевозможных челленджах и снимают забавные видеоролики, чтобы не скучать на карантине. Однако на этот раз продюсер не стала ничего придумывать и просто запечатлела, как ее супруг и сын проводят утро. Позже видео появилось в инстаграм-аккаунте семилетнего Саши.

В кадре – Плющенко с сыном. Мальчик дремлет на плече у отца, обнимая собачку по кличке Фифа. В это время фигурист лежит под одеялом с закрытыми глазами. Происходящее комментирует Рудковская. Она поинтересовалась у поклонников, как проходит их утро.

"Утренние нежности. Полный эксклюзив из спальни", – подписала она.

Подписчиков растрогало милое видео. "Санечка такой довольный рядом с папкой", "Какие вы сонные и нежные", "Столько любви у Саши к папе", – написали фолловеры.

Напомним, что недавно Рудковская насмешила народ еще одним видео. Они обыграли сцену из мультфильма "Винни-Пух и все-все-все", где медведь желает здоровья чихнувшей сове.