Затравленная Тодоренко отдала последнее зверски изувеченной красавице

Скандал с неаккуратным высказыванием Регины Тодоренко прошумел в начале мая. Маргарита Грачева – женщина, которой муж-тиран отрубил руку, – одной из первых предложила телеведущей помочь разобраться в вопросе.

Тогда девушка призвала в инстаграм-аккаунте не травить известную телеведущую. Она отправила звезде свою книгу "Счастлива без рук", где описаны события, которые привели Маргариту Грачеву к трагедии, и жизни после. Также мама двоих детей отметила, что раньше думала так же, как теледива, пока лично не столкнулась с бедой.

Регина Тодоренко в процессе работы над фильмом о домашнем насилии связалась с девушкой. Во время беседы по видеосвязи артистка пообещала, что пришлет Маргарите Грачевой статуэтку "Женщина года". И вот накануне пережившая трагедию красавица опубликовала в своем инстаграм-профиле фотографию с символикой журнала Glamour.

"Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Маргарита под снимком.

Девушка отметила, что теперь она является обладательницей двух нарядов бамбуковых мишек. Она решила пока не показывать их детям – скоро у одного из сыновей день рождения, и Грачева устроит сюрприз. Также женщина еще раз призвала не травить телеведущую за неискренность.

"Только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко!" – заявила Маргарита.

Напомним, "А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?" – такой вопрос задала артистка в эфире одного из интервью. После на девушку обрушилась волна критики, от нее отвернулись рекламодатели, а журнал Glamour лишил звезду звания "Женщина года".