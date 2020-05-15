"Самое важное – выйти живым": затравленная Тодоренко обратилась за помощью

Регина Тодоренко заявила, что ей потребовалась помощь психологов после неаккуратно высказанной позиции на тему домашнего насилия. Девушка подверглась нападкам несогласных.

"А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?" – эта фраза из уст популярной телеведущей разлетелась по Сети в считанные часы. Многие осудили подобную позицию в отношении жертв.

Регина Тодоренко попыталась извиниться, однако вышло коряво. Звезда добавила, что многим битым женам нравится подобное отношение к себе. После этого от знаменитости ушли рекламодатели, отвернулись друзья и поклонники.

В срочном порядке артистке пришлось разбираться в вопросе и реабилитировать репутацию. Теледива сняла фильм о домашнем насилии, в котором взяла интервью у фем-активисток и юристок, которые занимаются данной темой. На сегодняшний день документальное кино посмотрели почти четыре миллиона раз.

Регина Тодоренко рассказала, что после травли в Сети ей потребовалась помощь специалиста. Девушка была сильно подавлена и не понимала, что делать дальше. С буллингом (моральным насилием) сталкивается почти каждый человек в разный период жизни. Как отметила звезда, теперь она знает, что психологическое давление – первая ступень на пути к побоям.

"Самое страшное и важное выйти живым из нарастающего кошмара", – отметила девушка.

Она добавила, что специалист помог ей нащупать путь, по которому можно достойно выйти из сложившейся ситуации. Регина Тодоренко считает, что у нее впереди еще много работы.