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"Самое важное – выйти живым": затравленная Тодоренко обратилась за помощью

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко заявила, что ей потребовалась помощь психологов после неаккуратно высказанной позиции на тему домашнего насилия. Девушка подверглась нападкам несогласных.
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"А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?" – эта фраза из уст популярной телеведущей разлетелась по Сети в считанные часы. Многие осудили подобную позицию в отношении жертв.

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Регина Тодоренко попыталась извиниться, однако вышло коряво. Звезда добавила, что многим битым женам нравится подобное отношение к себе. После этого от знаменитости ушли рекламодатели, отвернулись друзья и поклонники.

В срочном порядке артистке пришлось разбираться в вопросе и реабилитировать репутацию. Теледива сняла фильм о домашнем насилии, в котором взяла интервью у фем-активисток и юристок, которые занимаются данной темой. На сегодняшний день документальное кино посмотрели почти четыре миллиона раз.

Регина Тодоренко рассказала, что после травли в Сети ей потребовалась помощь специалиста. Девушка была сильно подавлена и не понимала, что делать дальше. С буллингом (моральным насилием) сталкивается почти каждый человек в разный период жизни. Как отметила звезда, теперь она знает, что психологическое давление – первая ступень на пути к побоям.

"Самое страшное и важное выйти живым из нарастающего кошмара", – отметила девушка.

Она добавила, что специалист помог ей нащупать путь, по которому можно достойно выйти из сложившейся ситуации. Регина Тодоренко считает, что у нее впереди еще много работы.

Автор: 15 мая 2020, 16:51 Источник: Meduza ✓ Надежный источник

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