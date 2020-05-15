Тодоренко оправдала неадекватное поведение Топалова

Прошло больше двух недель с того момента, как Регина Тодоренко высказалась насчет домашнего насилия и поплатилась за свои слова. Тогда ее супруг Влад Топалов яростно отбивался от недоброжелателей, которые затравили телеведущую.

Регина Тодоренко, которая лишилась рекламных контрактов и звания "Женщина года", продолжает извиняться после скандала. За достаточно короткий срок она сняла фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?" и перевела огромную сумму денег в благотворительный фонд.

Но телеведущей пришлось оправдываться не только за себя, но и за своего мужа, певца Влада Топалова. Он писал гневные посты в защиту супруги и материл пользователей Сети, которые были несогласны со словами Регины. Поведение артиста нельзя было назвать адекватным.

Тодоренко объяснила, что Влад является очень импульсивным человеком. Певец переживал за супругу, поэтому пытался отбиваться за нее. К тому же, у Топалова недавно умер близкий друг. Для него те дни выдались очень напряженными и нервными.

"Короче, все непросто. Но я не хотела бы за него говорить, посчитаете нужным – сами у него спросите", – сказала телеведущая.

Напомним, Регина также рассказала, что встречалась с мужчиной-тираном. Ухажер знаменитости был неадекватным человеком и часто ревновал. Однажды произошел случай, когда молодой человек достал из кармана пистолет и направил его на возлюбленную.