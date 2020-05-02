"Решила подбомбить вислым задом": отчаявшуюся от безденежья Боню высмеяли

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" и телеведущая Виктория Боня решила научить поклонников строить красивое тело с помощью упражнений. Идею знаменитости раскритиковали.

Скандальный блогер Лена Миро уверена, что теледива ничего не знает о спорте и тренировках. Более того, обозревательница считает, что Виктория Боня сама никогда не имела привлекательного, подтянутого тела.

Лена нашла в Сети фотографии Виктории разных лет. Снимки, судя по всему, были сделаны папарацци. "Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле", – высмеяла знаменитость Миро.

"Видимо, отчаявшись от безденежья, Вика в очередной раз решила выставить себя на посмешище и подбомбить вислым задом на курсе по построению тела", – рассудила обозревательница в личном ЖЖ.

Миро добавила, что курс, который обещает Виктория Боня, составлен неграмотно. Звезда готовит поклонникам три вида упражнений: на сжигание жира, на укрепление определенной группы мышц, а также тренировку на общий тонус. Лена отметила, что фраза "сжигание жира" – это фигура речи. "Любое движение и даже его отсутствие приводит к потере веса при условии, что в сутки вы расходуете больше калорий, чем потребляете", – написала блогер. Также Лена добавила, что между тренировками на укрепление мышц и занятиями на улучшение тонуса нет разницы.