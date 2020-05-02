"Странный дядя с усами": Бикович ошарашил народ внешним видом

Милош Бикович удивил поклонников новым образом. Актера не привыкли видеть с усами.

Милош Бикович сыграл во множестве российских фильмов: "Холоп", "Лед", "Духless 2", "Отель "Белград", "Магомаев"... И во всех кинолентах актер предстает в образе лощеного красавчика. Именно поэтому поклонники удивились, когда увидели новый снимок знаменитости в его инстаграм-аккаунте.

Милош опубликовал фото, где он позирует в темных очках, странной прическе и с усами. Сразу видно, актер перестал следить за своей внешностью, находясь на самоизоляции. "Посмотрел в зеркало... а там странный дядя с усами (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – подписал публикацию Бикович.

Поклонники не смогли удержаться и прокомментировали снимок мужчины, ведь они давно хотели, чтобы он побрился. Многие отметили, что таким образом Милош поднял им настроение. "Меня в детстве таким дядей пугали. Тип, не будешь слушаться, отдадим тебя ему и все", "Это я с утра ,только без усов", "Мы во время карантина все так на себя смотрим", – написали фолловеры. Один из пользователей Сети заметил, что Бикович стал похож на Джонни Деппа.