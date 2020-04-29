"Кто с кем спит": Милош Бикович о грязных сплетнях про звезд

Звезда сериала "Магомаев" не интересуется личной жизнью коллег по цеху. Милош Бикович считает, что в центре внимания должны быть творческие победы звезд.

Артист искренне не понимает, почему зрители так активно следят за частной жизнью знаменитостей. Подобный интерес, по мнению звезды сериала "Магомаев", противоречит человеческой культуре. Сам Милош Бикович грязные сплетни о других артистах не слушает.

"Наблюдать нужно за творчеством и направлять внимание на дело, а не на то, кто с кем спит. Я этого не одобряю", – сказала звезда сериала "Магомаев".

Милош Бикович добавил, что "подглядывают" только те люди, которые в частной и профессиональной жизни не развиваются. Подобным персонажам знаменитость уподобляться не хочет. Более того, у артиста нет времени на такие глупости.

Отметим, что звезда сериала "Магомаев" много работает. Милош Бикович теперь не только актер, но и продюсер. Не так давно в кинотеатрах шел фильм "Отель "Белград", где артист не только играл.

"Продюсирование мне интересно, это тоже развивает мою творческую составляющую. Но быть одновременно и актером, и продюсером в проекте сложно", – цитирует знаменитость Graziamagazine.ru.

Милош Бикович подчеркнул, что над фильмом "Отель "Белград" трудились две группы – сербская и российская, поэтому ему пришлось быть и переводчиком. Напомним, сериал "Магомаев" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.