Бикович из сериала "Магомаев" о смерти из-за коронавируса: Результаты будут катастрофическими

Звезда сериала "Магомаев" Милош Бикович уже месяц пребывает в режиме самоизоляции. Артист уединился в загородном доме.

По словам Биковича, пандемия коронавируса коснулась его лично. Сам актер не болен, однако среди его знакомых есть заболевшие. Более того, некоторые из его друзей скончались из-за инфекции. Звезда сериала "Магомаев" подчеркнула, что COVID-19 – это не выдумка.

"Хоть и на природе, но устал от этого. Все устали. Это сложно, потому что мы не можем жить привычной жизнью... Но надо потерпеть, иначе результаты будут катастрофическими. Вирус переносится контактным путем. И нужно по-прежнему соблюдать все меры предосторожности", - написал Милош в личном "Инстаграм".

Бикович отметил, что Сербия сейчас находится на пике эпидемии. Между тем артист надеется, что в скором времени ситуация нормализуется. Милош добавил, что на его второй родине зараза начала распространятся намного позже. "А когда закончится, зависит от вас и вашей дисциплины", - обратился он к поклонникам.

Актер сериала "Магомаев" добавил, что сейчас необходимо взять себя в руки, отказаться от шашлыков и дружеских посиделок. "Чтобы было стыдно появляться в компании, если этим мы рискуем чужими жизнями. Если можете, не выходите из дома! Берегите себя и думайте о других. Нужно время, и это пройдет", – рассудил Милош Бикович.

Подписчики поддержали знаменитость. Пользователи Сети пришли к выводу, что говоря о второй родине, Бикович имел ввиду Россию. Напомним, сериал "Магомаев" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.