"Плечи как у мужчины": Брежнева удивила странным нарядом

Вера Брежнева заскучала на самоизоляции. Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась архивными кадрами с гастрольного тура, пожаловавшись на карантин.

Артистка расстроена из-за введения режима самоизоляции и отмены массовых мероприятий. Ведь для нее это любимая работа. В своем инстаграм-аккаунте певица показала видео, на котором предстала в серебристом обтягивающем костюме.

"Предконцертная ностальгия…", – подписала пост звезда. Поклонники похвалили знаменитость за талант и соблазнительные формы. "Ох, сколько смотрю на вас – вы нереальная!", – отметил один из фолловеров.

Однако были и те, кому наряд Веры Брежневой пришелся не по душе. "Костюм не нравится, плечи как у мужчины...", – отметила одна из подписчиц.

Напомним, ранее Вера Брежнева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте эротические домашние снимки. На некоторых кадрах певица запечатлена без одежды. В недавнем выпуске своего вечернего шоу на Первом канале ведущий Иван Ургант с юмором отметил, что певица порадовала всех, кроме Константина Меладзе, который является ее мужем.

