Ургант в эфире Первого канала подробно изучил голую Брежневу

Иван Ургант показал в эфире вечернего шоу откровенные снимки Веры Брежневой. Телеведущий посмеялся над певицей в своем стиле.

Недавно Вера Брежнева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте эротические домашние снимки. На некоторых кадрах певица запечатлена без одежды. Как сказал Иван Ургант в недавнем выпуске вечерней передачи, Брежнева порадовала всех, кроме Константина Меладзе, который является ее мужем.

Он показал телезрителям фото, где Вера сидит на подоконнике. Ургант решил пошутить, что пока певица позировала, она уронила всю рассаду. Мол, теперь через несколько месяцев у всех будут помидоры, а у Меладзе – нет.

Также Иван обвинил Брежневу в присвоении чужой идеи и использовании фотошопа. Далее по замыслу должна была появиться оригинальная фотография, которой якобы вдохновилась певица. В итоге на экране появился все тот же снимок Веры, однако вместо ее лица был изображен профиль Урганта. "Сейчас опять будут говорить, что у меня ноги красивее, чем у Брежневой", – пошутил телеведущий.

Ранее в Сети появился рейтинг доверия, куда вошли 100 российских знаменитостей. Согласно опросу, Иван Ургант вошел в десятку лучших. Также наибольшее доверие у жителей страны вызывает Андрей Малахов и Юрий Дудь.