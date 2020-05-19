"Ты вульгарная стала": россияне обрушили гнев на оголившуюся Нюшу

Исполнительница приняла провокационную позу. Она выгнула спину и запрокинула голову назад. Снимок она выложила в "Инстаграм". Образ певица Нюша дополнила крупными серьгами в виде цветов.
Звезда вызвала восхищение поклонников красивой фигурой. "Бобма", "классная попка", – отметили они. Однако некоторые посчитали, что знаменитость стала слишком часто оголяться на публику. "Такая ты вульгарная стала после замужества", – написал один из фолловеров.
Примечательно, что в последнее время участились слухи о якобы возобновившемся романе певицы Нюши с коллегой Егором Кридом. О личной жизни молодого певца известно немного. Он уверяет, что с детства пользовался успехом у противоположного пола, что любовных романов у него было много.
Как писали "Дни.ру", у певицы Нюши были отношения с Кридом. Он даже посвятил ей первый альбом "Холостяк". Теперь же артист предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Почему завидуют даже близкие?
Жара убивает в коронавирус
Тимур или Эльдар?
Привет коллегам