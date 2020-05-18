Запашный вступил в бой с блогером-фармацевтом Диденко: Дура!

Артист цирка отметил, что он был в шоке после истории с гибелью людей в сауне. Он следил за аккаунтом девушки в соцсетях и в итоге решил написать ей личное сообщение. Мужчина подумал, что имеет право прочитать мораль незнакомому человеку.
Запашный признался, что долго пытался вразумить блогера. "Полночи переписывался с этой дурой. По-другому ее назвать не могу", – добавил дрессировщик.
Артист доказывал звезде "Инстаграма", что такое поведение идет вразрез с нормами морали. "Прекратите оскорблять память мужа! Что вы вообще творите", – писал мужчина. По словам Эдгара Запашного, Екатерина Диденко абсолютно уверена, что делает все правильно.
Напомним, в начале весны разразился скандал после гибели нескольких человек в сауне. День рождения отмечала блогер-фармацевт Екатерина Диденко, которая в Сети делилась химическими опытами в домашних условиях.
В тот злополучный день супруг медика решил устроить ей сюрприз и заказал около 25 килограммов сухого льда. Предполагалось, что при реакции с водой получится эффектное представление. Однако молодые люди не учли, что в закрытом помещении вещество получит ядовитые свойства.
В итоге скончались трое, включая мужа Екатерины Диденко. Женщина, по мнению народа, довольно странно отреагировала на трагедию. Она продолжила публиковать "Сторис" и фотографии в инстаграм-аккаунте, показывая, как страдает. После этого Диденко оправдывалась перед зрителями федеральных СМИ, переходя из одной студии в другую.
Да и сейчас блогер обескураживает своими публикациями. Например, она провоцирует подписчиков скандальными фото с другим мужчиной и показывает липовые тесты на беременность, несмотря на то, что с момента гибели мужа не прошло и трех месяцев.
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