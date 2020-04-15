"Такая тварь никогда и никому не поможет": Запашный пострадал от рук подонка

Даже знаменитости страдают из-за доверчивости. В неприятную ситуацию попал народный артист России Эдгард Запашный.

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный пострадал от рук интернет-мошенника. Подонок представился другом знаменитости, чтобы втереться в доверие.

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Эдгарду Запашному пришло сообщение по WhatsApp от имени его приятеля, бойца Алексея Олейника. В тексте содержалась просьба перевести 50 тысяч рублей по причине крайней необходимости.

Представитель цирковой династии даже подумать не мог, что кто-то воспользуется его отзывчивостью, и расстался с указанной суммой. Позже, когда Запашный общался с Олейником, выяснилось, что тот денег не просил, пишет телеканал "360".

Сотрудники правоохранительных органов предложили приехать к дрессировщику, чтобы тот дал показания по делу, однако он был вынужден отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Эдгард намерен сам явиться в отдел полиции, чтобы написать заявление о краже.

Запашный признался, что его вера в людскую доброту пошатнулась. Ни для кого не секрет, что братья Запашные занимаются благотворительностью. Злоумышленник, обманувший Эдгарда, на такое не способен, убежден дрессировщик. "Такая тварь никогда и никому не поможет", – резюмировал артист.