"Такая тварь никогда и никому не поможет": Запашный пострадал от рук подонка

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный пострадал от рук интернет-мошенника. Подонок представился другом знаменитости, чтобы втереться в доверие.
Эдгарду Запашному пришло сообщение по WhatsApp от имени его приятеля, бойца Алексея Олейника. В тексте содержалась просьба перевести 50 тысяч рублей по причине крайней необходимости.
Представитель цирковой династии даже подумать не мог, что кто-то воспользуется его отзывчивостью, и расстался с указанной суммой. Позже, когда Запашный общался с Олейником, выяснилось, что тот денег не просил, пишет телеканал "360".
Сотрудники правоохранительных органов предложили приехать к дрессировщику, чтобы тот дал показания по делу, однако он был вынужден отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Эдгард намерен сам явиться в отдел полиции, чтобы написать заявление о краже.
Запашный признался, что его вера в людскую доброту пошатнулась. Ни для кого не секрет, что братья Запашные занимаются благотворительностью. Злоумышленник, обманувший Эдгарда, на такое не способен, убежден дрессировщик. "Такая тварь никогда и никому не поможет", – резюмировал артист.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Прилучный избил Муцениеце
Жить или не жить?
Ненавижу
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..