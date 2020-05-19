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Шоу-бизнес
Родившая Лера Кудрявцева показала фото из палаты

Родившая Лера Кудрявцева показала фото из палаты

Лера Кудрявцева. Фото: Alexey Vasnetsov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева 19 мая отмечает день рождения. Популярная ведущая выложила тщательно оберегаемые фото.
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К 49 годам Лера Кудрявцева добилась успеха. Гламурная блондинка убеждена, что именно по этой причине ее многие ненавидят. Например, она неизменно попадает под град критики со стороны лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Впрочем, в этот день телеведущая получает поздравления. Добрые слова в адрес именинницы оставили ее коллега Екатерина Андреева, артисты Ольга Орлова и Стас Костюшкин, актриса Олеся Судзиловская и продюсер Игорь Крутой, певица Юлия Ковальчук и актер Гоша Куценко, а также Анфиса Чехова, Катя Семенова и многие другие.

В честь дня рождения Кудрявцева разоткровенничалась. Обычно о личной жизни телеведущая предпочитает не распространяться, но на сей раз сделала исключение. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала фото, на которых позирует с округлившимся животом, а также снимки, где ее дочь Мария только родилась.

"Мои Года – Мое богатство (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписала кадры Лера Кудрявцева. Телеведущая родила дочь от молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В недавнем интервью гламурная блондинка призналась, что попытки зачать естественным путем оказались безрезультатными, и тогда она прибегла к ЭКО.

С первой попытки забеременеть Лере Кудрявцевой тоже не удалось. "Получилось, наверное, с третьей. Я дикая ссыкунья в этом, поэтому после этого я два месяца просто бегала по врачам. Гормоны – это плохо. Я колола их в живот, это была минимальная доза", – говорила Лера Кудрявцева.

Автор: 19 мая 2020, 12:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась Лера Кудрявцева

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