Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
партнеры
Воскресенье
17 мая
Лента новостей
13:11
"Я заболела три недели назад": Горбань рассказала о муках из-за коронавируса
12:44
"Нечисть волосатая": внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась
12:27
Более 9 тысяч зараженных за сутки: появились свежие данные о коронавирусе в России
11:56
Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи
11:50
"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома
11:18
Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова
10:57
Когда начнут снимать карантин в Подмосковье
10:14
Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк
08:42
В Москве за сутки от коронавируса скончался 71 человек
07:58
Надежда Михалкова довела сестру до слез битвами на кухне
06:06
"Ксения, покормите мужа": истощенный вид Богомолова вызвал беспокойство
04:03
"Придется снять": Ходченкова не постеснялась раздеться на камеру
02:01
Дочь Турчинского показала сделанное перед смертью фото отца
00:36
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года
00:02
Народ посмеялся над нелепыми телодвижениями Асмус под песню Киркорова
22:01
"Запомните меня с висячими боками": Боня переживает из-за ожирения на карантине
20:02
"Все время хочется есть": Пригожин рассказал о тяготах самоизоляции
17:56
Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму
17:50
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
17:28
"Илон Маск нервно курит": сын Галкина шокировал необычными способностями
17:20
"Нарушила закон": полиция задержала Агату Муцениеце
16:39
Самойлова забеспокоилась о безопасности дочери после выходок Джигана
15:56
"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
15:30
Власти Москвы рассказали о сроках смягчения ограничений из-за коронавируса
15:13
"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной
14:14
"Адская боль": Ирина Пегова получила серьезную травму на "Танцах со звездами"
13:34
"Истерики на ровном месте": избалованные дети довели Бородину до бешенства
13:01
Пугачева не сдержала эмоций при виде поющего сына Собчак
12:59
Кто заразил коронавирусом Мишустина и Пескова
12:31
Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк
12:23
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
11:53
"Моя дочь разбилась": Лика Стар сообщила о трагедии
11:41
Высмеянная за безвкусицу молодая жена Петросяна набросилась на некрасивых женщин
11:31
Певица Слава разрыдалась в свой 40-й день рождения
11:03
Джигарханян-младший разорвал отношения с бывшей женой Казаченко
10:55
"Весь день без еды": Бледанс сообщила о резком ухудшении самочувствия
10:42
Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России
10:39
Подавшая на развод Муцениеце не хочет произносить имя Прилучного
10:27
Нужна молодая и зажигательная: Меладзе ищет замену красавице-блондинке
09:27
Путин дал важные поручения по итогам совещания по коронавирусу
08:32
Новый брак и рождение ребенка: стало известно о больших переменах в жизни Климовой
06:07
Ургант шокировал снимком не по годам взрослой дочери
04:35
"С химией на голове": Газманов смутил россиян странной прической
02:11
Беременная звезда снялась обнаженной
00:23
Влад Кадони пристыдил зацикленный на грязи народ
00:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года
21:59
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
21:39
Сделано заявление о лекарстве от коронавируса
21:30
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
21:01
Перенесшая тяжелую болезнь Бабкина появится на Первом канале
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Вы видели?!": Бузова получила травму в бассейне
"Придурковатость, провокация, бравада": критик Пугачевой высказался о Бабкиной
Пугачева не сдержала эмоций при виде поющего сына Собчак
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
Шоу-бизнес
Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова

Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова

Никас Сафронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Никас Сафронов стал гостем программы "Секрет на миллион" на НТВ. Он раскрыл ведущей сенсационные подробности личной жизни.
прочитано 1134 раза

Известный художник обнародовал шестого внебрачного ребенка, чем изрядно удивил Леру Кудрявцеву. О том, что у него есть еще один наследник, Никас Сафронов узнал давно, но говорить об этом не спешил.

ПО ТЕМЕ

Сафронов согласился раскрыть тайну своего завещания Кудрявцевой: кому достанутся миллионы?

 Шоу "Секрет на миллион"

Сюжеты Шоу "Секрет на миллион"

Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Однако журналистам удалось выведать информацию о прошлом знаменитости. Художник рассказал, что мать его сына работала журналисткой. По словам Никаса Сафронова, его сын Юрий – очень закрытый парень.

Художник отметил, что никаких претензий от женщины к нему никогда не было. С наследником он встретился, когда тому было 16 лет. Тогда парень учился на режиссера в Лондоне. "Тонкий, независимый, никогда ни о чем не просил", – охарактеризовал сына художник.

Никас Сафронов добавил, что этого юношу, как и всех остальных, он официально зарегистрировал как родственника. Ранее общественность знала лишь о пяти наследниках знаменитого художника.

Кроме того, Никас Сафронов признался, что афиширует далеко не всех своих женщин. С особым же теплом он вспоминает певицу Ирину Понаровскую. Артистка в свое время певица бросила Сосо Павлиашвили, чтобы встречаться с художником.

Автор: 17 мая 2020, 11:18 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Шоу-бизнес

"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову поймали на краже
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Сериалы

"Глаз не отвести": избранница Нагиева из "Кухни" показала роскошное тело в купальнике

Артистка похвасталась формами
Шоу-бизнес

"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной

Артистка и историк переболели пневмонией
Шоу-бизнес

Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк

Раздобревшая на карантине журналистка скрывает фигуру
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года

Создания вакцины или лекарства от страшной болезни ждут простые люди

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+