Ушла в подполье: странное видео с Кудрявцевой вызвало вопросы

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась нарушительницей режима самоизоляции. Примечательно, что знаменитость сама обнародовала соответствующие доказательства.

Борьба со смертоносной пандемией коронавируса в России в самом разгаре. Люди вынуждены отложить привычные ритуалы, будь то поход в парикмахерскую или салон красоты, ради собственной безопасности.

Судя по всему, некоторым тяжело менять привычный уклад жизни. Телеведущая Лера Кудрявцева успела посетить маникюрный салон, который, вероятно, возобновил работу нелегально.

Знаменитость сама выложила доказательство нарушения режима самоизоляции. В "Инстаграм" звезды появился видеоролик, посвященный слухам об увольнении Кудрявцевой с телеканала НТВ.

Внимательные пользователи Сети заметили, что на кадрах видна атрибутика с изображением ухоженных ногтей, а также раковина и разные лаки. В телеграм-каналах стали шутить: мол, ведущая ушла в подполье после увольнения с популярного телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве нарушение карантина заведениями носит чуть ли не массовый характер. Особенно это касается салонов красоты. Мастера готовы обслуживать надежных клиентов по предварительной записи на условиях конфиденциальности, пишет "Экспресс газета".