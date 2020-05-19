Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Вторник
19 мая
Лента новостей
06:05
Замужнюю Меган Фокс заметили с новым любовником
04:07
"Откровенные сектантские приемчики": Бородина уколола Боню за пропаганду лженауки
02:01
"Моложе сына": мать Козловского поразила внешним видом
01:32
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 мая 2020 года
00:03
"Глотая слезы": истощенная Шишкова ревела из-за травли и проблем с телом
22:09
Коронавирус лишил Водянову семейного счастья
21:57
Вторая волна? Китайцев вновь посадили на карантин из-за коронавируса
21:50
"Эх вы, нищеброды": Ёлка обратилась к народу после слов о стыдной бедности
21:48
Летающие ножи и звуки выстрелов: странные развлечения Баскова на самоизоляции
21:06
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
21:01
"У него вторая стадия": Башаров рискует повторить судьбу покойного Марьянова
20:48
S60: шведский спортивный седан от Volvo
20:33
Стала известна дата развода Джигана и Оксаны Самойловой
20:19
"Хочется взрывов в личной жизни": раскрыты причины расставания Гагариной с мужем
20:15
"Обязательно сядет": наломавшему дров Зеленскому угрожают тюрьмой
20:05
Тело пропавшего в ноябре профессора ГУУ нашли в реке
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:52
"Молчите, или вас будут позорить": побитую жену Башарова гнобят за смелость
19:44
В Москве из-за аномальных холодов может выпасть снег
19:33
Рецепт чизкейка от солистки группы Soprano
19:05
У незаразившихся людей нашли иммунитет к коронавирусу
19:03
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
18:54
Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами
18:29
Галкин показал "святая святых" Пугачевой
18:03
Перешедшие на удаленную работу россияне начали массово толстеть
17:51
Александр Ширвиндт пожаловался на голоса с того света
17:47
"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову
17:28
Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой
17:27
Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом
17:21
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта
17:12
Хватит кошмарить людей: Онищенко жестко высказался о коронавирусе
17:11
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:07
Приняла решение прервать беременность: жена Малинина лишилась сна
16:46
"Стала сильно болеть": Бондарчук рассказала о страшной потере
16:44
Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями
16:28
Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой
16:21
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
16:14
Странный вор проник ночью в музей ради похищения ковбойской шляпы
15:49
"Желали смерти": религиозные родственники открестились от Анохиной
15:39
Не сделал звездой: Самбурская подала на Дробыша в суд
15:33
Опасно даже разговаривать: раскрыта пугающая особенность коронавируса
15:33
Малышева показала изуродованное из-за коронавируса лицо
15:18
"Унижает и уничтожает": Кравец о настоящих причинах разрыва Гагариной с мужем
15:10
"Живот стал сине-зелено-черным": Оксана Пушкина о лечении от коронавируса
15:07
"Наконец-то": Тарасов бросил Костенко с двумя детьми
14:57
Искала 28 лет: Прилучного подкараулила онкобольная беременная "сестра"
14:55
Страдающая от одиночества Варнава проговорилась о новом возлюбленном
14:55
Путин напрямую обратился к мусульманам из-за коронавируса
14:53
"Как же было стыдно": стало известно о романе Садальского с дочкой народного артиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома
"Нечисть волосатая": внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Шоу-бизнес
Замужнюю Меган Фокс заметили с новым любовником

Замужнюю Меган Фокс заметили с новым любовником

Меган Фокс. Фото: Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com
Голливудскую актрису Меган Фокс застукали с ухажером. Им оказался рэпер Колсон Бэйкер, более известный под сценическим именем Machine Gun Kelly или MGK.
прочитано 82 раза

Слухи о расставании звезды с Брайаном Остином Грином нашли подтверждение. В начале мая появилась информация, что супруги уже не живут вместе. Пара еще официально не развелась, а у артистки уже появился возлюбленный.

ПО ТЕМЕ

По стопам Джоли: Фокс нарядила сына в вечернее платье

"Боялась появляться на публике": Меган Фокс откровенно о психологическом срыве

Папарацци застали знаменитость в компании с новым мужчиной. Они приехали на автомобиле в одно из кафе Лос-Анджелеса. Они мило ворковали в машине в ожидании доставки своего заказа.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин сообщения о своем расставании не комментируют. Однако поклонники актрисы заметили, что они уже сняли обручальные кольца.

Ранее стало известно, что изоляция из-за пандемии коронавируса ухудшила их и без того сложные отношения. В результате Меган Фокс собрала вещи и вместе с детьми съехала из особняка мужа.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году голливудская красотка впервые откровенно поделилась подробностями своего психологического срыва. Актриса серьезно переживала из-за фильма "Тело Дженнифер". Девушка рассказала, что, когда кинокартина вышла на большой экран, на нее обрушилась волна резкой критики. У Меган Фокс не было ни сил, ни желания что-либо делать и появляться на публике.

Автор: 19 мая 2020, 06:05 Источник: TMZ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Обязательно сядет": наломавшему дров Зеленскому угрожают тюрьмой
Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами
Путин назвал условие для сохранения цивилизации
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа

Шоу-бизнес

"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову
Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой
Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Коробка с золотом и бриллиантами Началовой обнаружилась дома у ее "сестрички" Исаевой

Откуда у пиарщицы эти драгоценности
Шоу-бизнес

"Эх вы, нищеброды": Ёлка обратилась к народу после слов о стыдной бедности

Певица попыталась оправдать свои слова
Шоу-бизнес

"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову

Продюсер считает его "помойным ведущим"
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

Эпидемия не останавливается

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+