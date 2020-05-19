Замужнюю Меган Фокс заметили с новым любовником

Слухи о расставании звезды с Брайаном Остином Грином нашли подтверждение. В начале мая появилась информация, что супруги уже не живут вместе. Пара еще официально не развелась, а у артистки уже появился возлюбленный.
Папарацци застали знаменитость в компании с новым мужчиной. Они приехали на автомобиле в одно из кафе Лос-Анджелеса. Они мило ворковали в машине в ожидании доставки своего заказа.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин сообщения о своем расставании не комментируют. Однако поклонники актрисы заметили, что они уже сняли обручальные кольца.
Ранее стало известно, что изоляция из-за пандемии коронавируса ухудшила их и без того сложные отношения. В результате Меган Фокс собрала вещи и вместе с детьми съехала из особняка мужа.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году голливудская красотка впервые откровенно поделилась подробностями своего психологического срыва. Актриса серьезно переживала из-за фильма "Тело Дженнифер". Девушка рассказала, что, когда кинокартина вышла на большой экран, на нее обрушилась волна резкой критики.
У Меган Фокс не было ни сил, ни желания что-либо делать и появляться на публике.
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