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"Боялась появляться на публике": Меган Фокс откровенно о психологическом срывее

Меган Фокс. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская красотка Меган Фокс впервые откровенно поделилась подробностями своего психологического срыва. Актриса серьезно переживала из-за фильма "Тело Дженнифер".
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Девушка рассказала, что, когда кинокартина вышла на большой экран, на нее обрушилась волна резкой критики. Многие изливали негатив на артистку, исполнившую главную роль. Не остались в стороне и профессиональные критики. Злостные комментарии от экспертов всегда ранят больнее, поэтому звезда Голливуда оказалась заложницей ситуации.

О том, что ее психика не выдержала сильного давления общественности, Меган вспоминает так: "У меня тогда приключился настоящий психологический срыв. У меня не было ни сил, ни желания что-либо делать – ни участвовать в фотосессиях, ни давать интервью, ни появляться на красных дорожках… Я вообще боялась появляться на публике".

Фокс призналась, что чувствовала себя беззащитной перед взглядами толпы. Ей казалось, что на нее начнут показывать пальцами и смеяться, извергать желчь и поливать грязью. Меган оценивает этот период после съемок как один из самых тяжелых эпизодов своей жизни.

Впрочем, с рождением ребенка все изменилось. Актриса стала чаще появляться на людях. Радость материнства помогла расстаться со страхами быть растоптанной критиками.

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

"Когда я забеременела, мой взгляд на мир и, главное, мое отношение к самой себе постепенно начали меняться. А потом у меня появился еще один ребенок, а потом и третий… И рождение каждого нового малыша помогало мне стать лучше, найти контакт с самой собой", – цитирует Меган Фокс Пятый канал.

Автор: 19 сентября 2019, 11:29

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