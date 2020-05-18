"Молчите, или вас будут позорить": побитую жену Башарова гнобят за смелость

Бывшая супруга Марата Башарова Елизавета опубликовала несколько кадров из программы "Ты не поверишь", в которых заявляется, что та якобы часто приезжает к артисту. Она отметила, что подобные программы дискредитируют жертв домашнего насилия.

В эфире шоу заявили, что, несмотря заявление о том, что актер ее избивал, женщина продолжает приезжать к мужчине домой. На кадрах показан автомобиль с девушкой за рулем. Авторы уверяют, что в машине находится именно Елизавета Башарова.

Однако супруга знаменитости заверила: она не понимает, какую цель преследуют журналисты, распространяя заведомо ложную информацию. Артистка отметила, что на представленных кадрах вовсе ее нет. "По номеру машины можно легко понять, что она принадлежит не мне", – добавила Елизавета в своем инстаграм-профиле.

Также артистка отметила, что единственное общение с Маратом Башаровым происходит на тему ребенка. Периодически девушка отвозит сына отцу. Бывшая супруга звезды заявила, что уже устала от позора, который на нее свалился после обнародования информации о побоях.

"Такая подача материла дает четкий сигнал женщинам, которые стали жертвами насилия, – молчите", – жалуется Елизавета Башарова.

Напомним, сведения о том, что знаменитый актер поднимает руку на женщин, появилась в прессе несколько лет назад. Спустя время третья супруга мужчины подала на развод из-за жестокого обращения. Пару месяцев назад Марат Башаров в интервью признался, что действительно бил своих избранниц. Несмотря на признание, звезда так и не понесла наказание.