Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Понедельник
18 мая
Лента новостей
20:33
Стала известна дата развода Джигана и Оксаны Самойловой
20:19
"Хочется взрывов в личной жизни": раскрыты причины расставания Гагариной с мужем
20:15
"Обязательно сядет": наломавшему дров Зеленскому угрожают тюрьмой
20:05
Тело пропавшего в ноябре профессора ГУУ нашли в реке
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:52
"Молчите, или вас будут позорить": побитую жену Башарова гнобят за смелость
19:44
В Москве из-за аномальных холодов может выпасть снег
19:33
Рецепт чизкейка от солистки группы Soprano
19:05
У незаразившихся людей нашли иммунитет к коронавирусу
19:03
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
18:54
Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами
18:29
Галкин показал "святая святых" Пугачевой
18:03
Перешедшие на удаленную работу россияне начали массово толстеть
17:51
Александр Ширвиндт пожаловался на голоса с того света
17:47
"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову
17:28
Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой
17:27
Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом
17:21
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта
17:12
Хватит кошмарить людей: Онищенко жестко высказался о коронавирусе
17:11
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:07
Приняла решение прервать беременность: жена Малинина лишилась сна
16:46
"Стала сильно болеть": Бондарчук рассказала о страшной потере
16:44
Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями
16:28
Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой
16:21
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
16:14
Странный вор проник ночью в музей ради похищения ковбойской шляпы
15:49
"Желали смерти": религиозные родственники открестились от Анохиной
15:39
Не сделал звездой: Самбурская подала на Дробыша в суд
15:33
Опасно даже разговаривать: раскрыта пугающая особенность коронавируса
15:33
Малышева показала изуродованное из-за коронавируса лицо
15:18
"Унижает и уничтожает": Кравец о настоящих причинах разрыва Гагариной с мужем
15:10
"Живот стал сине-зелено-черным": Оксана Пушкина о лечении от коронавируса
15:07
"Наконец-то": Тарасов бросил Костенко с двумя детьми
14:57
Искала 28 лет: Прилучного подкараулила онкобольная беременная "сестра"
14:55
Страдающая от одиночества Варнава проговорилась о новом возлюбленном
14:55
Путин напрямую обратился к мусульманам из-за коронавируса
14:53
"Как же было стыдно": стало известно о романе Садальского с дочкой народного артиста
14:43
Родные делят шикарное наследство бывшей жены Петросяна
14:43
"Какой же красавчик вырос": Барановская впечатлила снимком 14-летнего сына
14:32
Известный врач объявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России
14:29
Футболист "Рубина" подхватил коронавирус
14:25
Полина Гагарина рассталась с мужем
14:20
Запашный вступил в бой с блогером-фармацевтом Диденко: Дура!
14:15
В Подмосковье ребенок обварился кипятком и попал в больницу
14:08
Фото дочери Синди Кроуфорд в нижнем белье и со сломанной рукой шокировало народ
13:53
Беднеющая Ротару вынуждена выйти на работу
13:42
Россияне поддержали развитие атомной энергетики в регионах
13:42
Страдающая от диких болей Светличная щеголяет в туфлях на шпильке
13:39
Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома
"Нечисть волосатая": внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Шоу-бизнес

"Молчите, или вас будут позорить": побитую жену Башарова гнобят за смелость

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая супруга Марата Башарова Елизавета опубликовала несколько кадров из программы "Ты не поверишь", в которых заявляется, что та якобы часто приезжает к артисту. Она отметила, что подобные программы дискредитируют жертв домашнего насилия.
прочитано 265 раз

В эфире шоу заявили, что, несмотря заявление о том, что актер ее избивал, женщина продолжает приезжать к мужчине домой. На кадрах показан автомобиль с девушкой за рулем. Авторы уверяют, что в машине находится именно Елизавета Башарова.

ПО ТЕМЕ

"Надо изолировать от общества!": Тарасова требует наказать избивавшего жен Башарова

Престарелый Краско влез в грязный скандал с неадекватным Башаровым

 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Однако супруга знаменитости заверила: она не понимает, какую цель преследуют журналисты, распространяя заведомо ложную информацию. Артистка отметила, что на представленных кадрах вовсе ее нет. "По номеру машины можно легко понять, что она принадлежит не мне", – добавила Елизавета в своем инстаграм-профиле.

Также артистка отметила, что единственное общение с Маратом Башаровым происходит на тему ребенка. Периодически девушка отвозит сына отцу. Бывшая супруга звезды заявила, что уже устала от позора, который на нее свалился после обнародования информации о побоях.

"Такая подача материла дает четкий сигнал женщинам, которые стали жертвами насилия, – молчите", – жалуется Елизавета Башарова.

Напомним, сведения о том, что знаменитый актер поднимает руку на женщин, появилась в прессе несколько лет назад. Спустя время третья супруга мужчины подала на развод из-за жестокого обращения. Пару месяцев назад Марат Башаров в интервью признался, что действительно бил своих избранниц. Несмотря на признание, звезда так и не понесла наказание.

Автор: 18 мая 2020, 19:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин назвал условие для сохранения цивилизации
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста

Шоу-бизнес

"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову
Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой
Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову

Продюсер считает его "помойным ведущим"
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт пожаловался на голоса с того света

Артист больше не ходит на похороны

Шоу-бизнес

Приняла решение прервать беременность: жена Малинина лишилась сна

Женщина сделала заявление

Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

Эпидемия не останавливается

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+