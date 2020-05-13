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Барановская сняла бинты и показала лицо после слухов о пластике

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Барановская поделилась с поклонниками честным фото без макияжа. Телеведущая решила продемонстрировать внешность, когда в Сети возникли домыслы о том, что она легла под нож хирурга.
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Звезда выложила снимок с младшим сыном Арсением в своем инстаграм-аккаунте. Кадр сделан в естественном виде во время совместного просмотра фильма с детьми.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Судя по всему, Юлия Барановская не прибегала к пластике – на ее лице нет следов хирургического вмешательства. Возможно, ведущая перенесла отит.

Свежее фото теледивы стало первым после того, как в СМИ появились слухи о ее пластике. Речь идет о кадрах, попавших в Сеть, где Юлия Барановская запечатлена в бинтах и с повязкой на голове.

Подписчики отметили, что звезда без косметики выглядит очень молодо. По их мнению, она словно 15-летняя девочка.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Ранее стало известно, что дочь телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина покоряет проект "Dance Революция". После выступления 11-летней Яны зрители узнали, что она пластична и отлично чувствует музыку.

Автор: 13 мая 2020, 13:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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