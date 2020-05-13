Барановская сняла бинты и показала лицо после слухов о пластике

Звезда выложила снимок с младшим сыном Арсением в своем инстаграм-аккаунте. Кадр сделан в естественном виде во время совместного просмотра фильма с детьми.
Судя по всему, Юлия Барановская не прибегала к пластике – на ее лице нет следов хирургического вмешательства. Возможно, ведущая перенесла отит.
Свежее фото теледивы стало первым после того, как в СМИ появились слухи о ее пластике. Речь идет о кадрах, попавших в Сеть, где Юлия Барановская запечатлена в бинтах и с повязкой на голове.
Подписчики отметили, что звезда без косметики выглядит очень молодо. По их мнению, она словно 15-летняя девочка.
Ранее стало известно, что дочь телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина покоряет проект "Dance Революция". После выступления 11-летней Яны зрители узнали, что она пластична и отлично чувствует музыку.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?