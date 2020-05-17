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Карантин разлучил звезду Comedy Woman с самым близким человеком

Карантин разлучил звезду Comedy Woman с самым близким человеком

Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Варнава в шоу Ксении Собчак недавно заявляла, что любит одиночество. На практике это оказалось не совсем так – ей плохо одной, и она по-настоящему страдает.
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Шоувумен Екатерина Варнава решила поделиться с подписчиками интимными переживаниями. Оказалось, 35-летней артистке очень не хватает общения с матерью. С родительницей звезду разделил пресловутый карантин. Женщины не виделись уже целых два месяца – юмористка призналась, что ей тяжело дается разлука.

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"Во мне процветает целый сад диких скучаний и невозможных желаний скорее обнять маму. Не виделись с ней уже два месяца. Для меня это невыносимо", – написала Варнава в своем микроблоге в "Инстаграм".

Недавно власти объявили о постепенном снятии ограничительных мер, однако Екатерина Варнава не верит, что карантинный ад скоро закончится. По мнению артистки, несмотря на ослабление ограничений, это далеко не тот случай, чтобы резко начать встречаться, обниматься и целоваться.

Фанатов растрогало нежное признание Варнавы и они ринулись утешать любимицу. "Вас обнять срочно нужно!", "Желаю вам победы всегда и во всем", "Скоро все снимут, и мы встретимся со всеми родными!" – пишут преданные фолловеры.

17 мая 2020, 20:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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