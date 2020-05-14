Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место

В ноябре 2019 года Любовь Толкалина объявила о четырехлетнем романе, а в марте 2020 года о незарегистрированном браке с британским композитором Саймоном Бассом. Но где теперь та Британия, где теперь тот Басс...
Фотографий мужчин на странице Толкалиной в социальной сети "Инстаграм" не было видно давно. Она крутит патефон, гладит собак, навещает родителей, разбирает хлам в кладовке, любуется природой. Но природа, как говорится, свое возьмет!
Чего только стоит, например, эротичный снимок 42-летней звезды, на котором она запечатлена без трусов. Правда, стыд актриса прикрыла свечкой. Для сидящих на самоизоляции людей посмотреть даже на такое – настоящая радость. Эх, хоть на сантиметр бы сдвинуть свечку, хоть на сантиметр бы удовольствие продлить!... "Свеча так некстати", – досадуют люди.
19-летней дочери актрисы Марии Михалковой-Кончаловской есть, с кого брать пример и на кого равняться. Впрочем, девушка официально замужем и подобным способом привлекать к себе внимание мужчин ей вряд ли требуется...
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?