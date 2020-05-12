Бросил курить все, что можно и нельзя: Джиган пообещал следовать здоровому образу жизни

Джиган не отставляет надежд помириться с супругой. Рэпер решил встать на путь исправления и завязать с вредными привычками.

Недавно Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) покинул стены больницы, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей, и теперь он намерен реабилитироваться в глазах своей спутницы Оксаны Самойловой. Рэпер занимается делами по дому, помогает растить детей и неустанно признается в любви к избраннице.

Теперь Джиган заявил, что намерен отказаться от курения сигарет и запрещенных веществ. Он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, где он занимается тренировкой. Также рэпер дал послушать поклонникам новый трек, который можно назвать гимном новой жизни исполнителя. "Все мои люди на ЗОЖ! Все остальное ***!", – написал Устименко под публикацией.

Пользователи Сети рады наблюдать, что Джиган пытается исправить сложившуюся ситуацию в семье. Также поклонники надеются, что Оксана все же заберет заявление о разводе и простит супруга. "Класс, так держать!", "Молодец!", "Песня топ", – написали фолловеры.

Напомним, жизнь рэпера пошла под откос после его неадекватных выходок в Майами. В феврале у Джигана и Оксаны родился сын. Это событие Устименко отметил с размахом, из-за чего оказался в американском рехабе. На путь исправления исполнитель встал, когда вернулся в Москву.